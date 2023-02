Revira Michelle Rodríguez a haters; los acusa de ‘gordofobia’

Sin embargo parece que la fuerza de los críticos fue la que atrajo más la atención. Consideraron que su tipo de cuerpo no es el indicado para este tipo de publicaciones ya q ue, según ellos, “romantiza la obesidad” y no alentaba a una sana alimentación.

“La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señalando la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, dijo.

Según su relato, cada uno de estos señalamientos la llevaron a cuestionarse lo qué está mal con el mundo, pues no demeritan su trabajo ni su carisma y mucho menos su talento, la hacen menos como persona por el simple hecho de no cumplir con cierto tipo de estándares.

“Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro”, agregó.