Verónica Echegui, Rob Reiner y el regreso de los Amozurrutia

20 diciembre 2025
    Verónica Echegui, Rob Reiner y el regreso de los Amozurrutia
Abundio Novello
Abundio Novello

Coincidió el regreso a las series de streaming de los hermanos Diego e Iván Amozurrutia

El viernes 12 Netflix estrenó el que fue el último trabajo realizado por la actriz española ganadora del Goya Verónica Echegui, fallecida el 24 de agosto pasado a los 42 años víctima de cáncer.

Nos referimos a la miniserie ‘Ciudad de sombras’ en la cual la actriz que compartió también créditos con el mexicano Gael García Bernal en la película “Me estás matando Susana” interpreta a una subinspectora de seguridad que es asignada a un inspector suspendido en Barcelona, España, a raíz del hallazgo del cadáver calcinado de uno de los hombre más prominentes de la ciudad por parte de un asesino en serie apodado “La Sombra” e irónicamente en la trama “se abre de capa” con su compañero para contarle que terminó en ese lugar donde “no la conoce nadie” después de que a su madre la atacó la enfermedad que terminó con la vida de la actriz en la realidad.

Hablando de la vida real, el pasado domingo 14 fue un total shock el que produjo el saber sobre el asesinato del actor y cineasta Rob Reiner y su esposa Micele al parecer a manos del hijo menor de ambos, Nick Reiner. Si bien los mayores logros artísticos en el cine de Reiner fueron como director, originalmente en el norte de México lo conocimos al igual que en los Estados Unidos a través de la pantalla chica como uno de los protagonistas del programa cómico de culto que en los años 80 se transmitió en la señal del entonces canal 3 de Monterrey (hoy Televisa) bajo el título de “Mi familia”, Descanse en paz.

Para terminar, en un tono más agradable, hacia el fine de semana coincidió el regreso a las series de streaming de los hermanos Diego e Iván Amozurrutia, el primero junto a la “reina de los refritos”, Angelique Boyer, en la más reciente versión de la telenovela de 1978 protagonizada por Irán Eory y Rogelio Guerra “Doménica Montero”, estrenada el viernes 19 por VIX, luego de una racha de villanos en otros refritos de clásicos como “Cuna de lobos” (2019) y “Cabo” (2022), mientras que Iván lo hizo el jueves 18 en la tercera temporada de la exitosa comedia “El Niñero” de Netflix compartiendo créditos de nuevo con Sandra Echeverría con su personaje teniendo un niño propio.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Abundio Novello

