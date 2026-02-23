Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton

/ 23 febrero 2026
    Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton
    Historia. Winona Ryder interpretará a ‘Tabitha’ en la tercera temporada de ‘Merlina’, que ya se rueda en Dublín. FOTO: ARCHIVO/ ESPECIAL

Dará vida a ‘Tabitha’. Aunque no se han revelado detalles sobre el personaje, los seguidores esperan que tenga una interacción importante con Jenna Ortega

Apenas en diciembre concluyó la serie ‘Stranger Things’, en la que Winona Ryder dio vida a ‘Joyce Byers’ y marcó su regreso estelar a las grandes producciones. Ahora se confirmó que la actriz se une a la tercera temporada de otra exitosa serie de Netflix: ‘Merlina’.

No se trata solo de un fichaje de alto calibre, sino de una reunión especial: Ryder volverá a trabajar con el director Tim Burton y compartirá proyecto con Jenna Ortega, protagonista de la serie y su coprotagonista en ‘Beetlejuice Beetlejuice’.

La noticia llegó junto con un breve avance de los nuevos episodios, que comenzaron a filmarse a inicios de febrero en Dublín, de acuerdo con información oficial de Tudum, el sitio de Netflix.

¿QUÉ SE SABE DE LA TEMPORADA 3 DE ‘MERLINA’?

En un adelanto que funciona como presentación del elenco —incluidas nuevas incorporaciones tanto para la Familia Addams como para alumnos y maestros de la Academia Nevermore— se mostró de manera destacada a la actriz.

Trascendió que Ryder dará vida a ‘Tabitha’. Aunque no se han revelado detalles sobre el personaje, los seguidores esperan que tenga una interacción importante con Jenna Ortega como ‘Merlina’ y con ‘Morticia’, interpretada por Catherine Zeta-Jones.

Otros actores que se suman al elenco son Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, quienes acompañarán a la ya anunciada Eva Green, que interpretará a ‘Ophelia’, la hermana perdida de ‘Morticia Addams’.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 3 DE ‘MERLINA’?

Hasta febrero de 2026, Netflix no ha publicado una sinopsis oficial; sin embargo, todo apunta a que la historia se expandirá más allá de la Academia Nevermore. El final de la segunda temporada dejó varios cabos sueltos que servirán de base para la nueva entrega.

“Estoy muy emocionado de volver para la tercera temporada, y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos queridos amigos y antiguos colaboradores míos —Winona, Eva, Chris y Noah— hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado”, expresó Burton tras el anuncio.

