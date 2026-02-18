$!¿La estás viendo? Javier Ponce asume su lado más oscuro en ‘Doménica Montero’

Uno de los éxitos recientes en televisión abierta y en el streaming Vix es ‘Doménica Montero’, una nueva versión de una historia que ya se realizó en tres ocasiones y que ahora regresa con nuevos actores, tramas y personajes. Entre ellos se encuentra Javier Ponce, quien da vida a uno de los antagónicos, ‘Osvaldo’. En esta charla, el actor habló de la importancia de su trabajo y del reto que le representó interpretar a un joven que “normaliza” la violencia y el machismo, y que lucha consigo mismo para convertirse en una mejor versión. “Yo estoy muy contento y muy agradecido por el recibimiento que ha tenido con el público, tanto en Estados Unidos como en México y en partes de Latinoamérica donde también la están viendo. Ha sido un boom en redes sociales, entonces estoy muy agradecido con la gente y ojalá la sigan viendo”, dijo el histrión en la charla con VMÁS.

¿Cómo llegas a este proyecto? Como casi todo, me invitaron al casting. Es producción de Carlos Bardasano y yo tenía muchas ganas de trabajar con él; tengo compañeros que habían trabajado con él y me hablaban maravillas. Ahora que estuve ahí lo comprobé. Primero hice casting para otro personaje, pero vieron que podría ser ‘Osvaldo’. Después me hablaron, leí el personaje y me encantó. Es algo que me retó mucho, muy diferente a mí y a lo que he hecho últimamente, y eso fue lo que me agradó. ¿Cuál consideras que es el reto de interpretar a ‘Osvaldo’? Primero, que es muy diferente a mí. Tuve que buscar muy en el fondo de mí; es como retratarte en un espejo, encontrar esas cosas malas que uno tiene, podría decirse. También el justificar sus acciones, porque a mí me gusta hacerlo con todos mis personajes: no quiero que sean bueno porque es bueno o malo porque es malo, sino entender el porqué de sus acciones. En el caso de ‘Osvaldo’, creció en una familia machista y eso es lo que ve día a día; entonces para él es lo normal y por eso reacciona de esa manera. Ese fue el reto. Una de las herramientas que Javier utilizó para darle vida a este personaje campirano fue su origen en Jalisco, detalle que aprovechó para trabajar el acento, la postura y otros matices de su antagónico.

“Yo soy de Guadalajara, Jalisco; mis abuelos son de Los Altos de Jalisco, entonces busqué cositas de pueblo para adaptarlas: el acento, maneras de moverse. Hice mi investigación con mi abuelo y otros parientes para poder incorporarlas”, explicó. Al pedirle que describiera a su personaje, Javier aseguró que la cercanía con los villanos de la historia le deja ciertas “enseñanzas” o secuelas. “Es un chico que está perdido, que no sabe lo que quiere y busca quedar bien con la gente que admira, en este caso su papá y su padrino, ‘Genaro’. Ellos son sus figuras a seguir y, para poder ser como ellos, tendrá que seguir sus pasos y mantenerse sedado con lo que hay alrededor; de lo contrario, rompería con ese patrón”, explicó.

¿Cómo fue grabar la famosa escena de la pelea con el personaje de Greco Sendel? Para mí fue la escena más divertida. La querían hacer con dobles de acción para que no nos lastimáramos, pero tanto Greco como yo entrenamos artes marciales mixtas. Lo platicamos en camerinos y se lo propusimos al director y al productor; les enseñamos videos entrenando y les agradó la idea. El mismo doble de acción nos montó la escena, la ensayamos varias veces hasta grabarla y creo que quedó padre. Además ayuda a la producción, porque cuando lo hacen dobles de acción deben grabar planos cerrados donde no se ven las caras; en este caso pudimos hacer muchísimas tomas porque éramos nosotros mismos. ¿Cuánto les tomó grabarla? Empezamos alrededor de las 10 u 11 de la mañana y terminamos cerca de las 3:30. Fueron varias horas; fue cansado porque era bajo el sol, en exterior, con piedras. La repetimos fácil unas 15 veces entre tomas de él, mías, aéreas y de otros personajes, mientras ejecutábamos toda la coreografía. Javier dijo que es una de las escenas que más espera que el público disfrute, además de que desea que conozcan más de lo que ‘Osvaldo’ hará por su cuenta.

“Ya quiero que el público la vea. Hay otros momentos que me tocó grabar como ‘Osvaldo’ que me encantaría que ya pudieran salir. No sé si pueda decirlos porque estaría spoileando mucho, pero cuando el personaje empieza a juntarse con ‘Genaro’, él le regala una pistola... entonces por ahí va. ¡Santo Dios!, se pone bueno. Quisiera que el público lo vea, pero todavía falta”, explicó. Si algo ha gustado al público es el elenco y cada uno de los personajes que conforman la historia. Entre ellos destacan nombres consagrados como Angelique Boyer, Brandon Peniche y Marcus Ornellas, así como primeros actores como Alejandro Tommasi, Verónica Merchant y Arcelia Ramírez. “Para mí fue una bendición. Imagínate, yo a muchos de ellos los veía de chiquito; ahora estar grabando con ellos, conocerlos como actores y personas, fue increíble. Aprendí muchísimo; me dieron consejos. Trato de aprender de todos, tanto de los nuevos como de los que ya tienen mucha experiencia. Fue un agasajo”, expresó.