Xochitl Gómez, la joven mexico-estadounidense que está conquistando el multiverso

En diversas entrevistas la joven mexico-estadounidense, que nació en 2006 en Los Ángeles, California, aseguró que tiene preparándose para su carrera como actriz desde muy niña, y de hecho tomó clases de artes marciales por recomendación de su madre, a sabiendas de que el cine de acción podría ser un buen lugar para alcanzar la fama.

“Nunca pensé que actuaría en superproducciones, pero mi madre me decía: ‘Tienes que tomar clases de artes marciales, hay papeles para ello’. Lo he practicado desde pequeña y, al final, cuando me dieron el papel podía verme como una superheroína”, comentó.