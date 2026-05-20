¿Y dónde está? Reportan accidente de Paolita Suárez en León; habría abandonado la camioneta

El drama y los problemas legales parecen estar cerca de ‘Las Perdidas’ sin importar el momento. En esta ocasión, fue la creadora de contenido Paolita Suárez quien enfrenta un problema, ya que aparentemente chocó la noche del martes contra un camión y se dio a la fuga en su natal León. Los reportes comenzaron en redes sociales, donde empezaron a circular y viralizarse videos del choque, además de señalar que la camioneta involucrada pertenecía a la participante de ‘El Tenorio Cómico’.

¿QUÉ LE PASÓ A PAOLITA SUÁREZ? Versiones extraoficiales señalan que la influencer habría sufrido algunas lesiones, por lo que una ambulancia la trasladó a un hospital cercano para recibir atención médica. Y como suele manejarse públicamente, Christian Ulises Suárez Trujillo, nombre real de la creadora de contenido, se alejó de redes sociales, permitiendo que crecieran tanto las especulaciones de sus detractores como la preocupación de sus seguidores. Una de las primeras en reaccionar fue Alexa Kongoro, quien compartió un video en redes sociales para intentar tranquilizar a los fans de “La Perdida”. Según explicó, la influencer se encuentra estable y fuera de peligro.

“Yo sé que está bien, me consta que está bien. Ya está en un lugar seguro”, comentó. Sin embargo, evitó dar más detalles sobre lo sucedido y pidió esperar a que la propia Suárez cuente su versión de los hechos. La noticia también alcanzó a Wendy Guevara mientras realizaba una transmisión en vivo en YouTube. Durante el streaming, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ interrumpió momentáneamente la interacción con sus seguidores tras recibir mensajes relacionados con el accidente. “Pasó algo medio turbio, raro”, expresó Wendy, dejando claro que no contaba con información confirmada en ese momento. También reveló que intentó comunicarse con Paolita, aunque no obtuvo respuesta inmediata, lo que aumentó aún más la incertidumbre entre los usuarios en redes sociales.

¿ESCONDIDA? En medios y programas como Sale el Sol dieron a conocer que la creadora de contenido no ha aparecido ante la prensa para desmentir o aclarar los rumores, debido a que la señalan como responsable por aparentemente conducir bajo los efectos del alcohol.

Hasta las 14:00 horas del miércoles no se había aclarado la situación, ni sus amigas habían hablado más sobre el tema. (Con información de El Universal)

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