¿Y el Príncipe Azul? Feminista, latina e independiente, así es la nueva ‘Cenicienta’ de Camila Cabello

Es imposible encontrar alguien que no haya visto la clásica película animada de Disney, aunque muchos recuerden la versión live action de Lily James. Claro que Hilary Duff ya había contado a su manera otra “Cinderella Story”, después que Anne Hathaway también interpretó a “Ella Enchanted”, mucho antes de agregarle música con Anna Kendrick en “Into The Woods”. Pero ahora, en el mundo de Amazon Prime, la nueva versión musical de “Cinderella” muestra a Camila Cabello como una moderna Cenicienta latina y feminista que incluso prefiere convertirse en una mujer independiente, mucho antes de casarse con el más encantador Príncipe Azul. Y con la misma tecnología del streaming, por Zoom, pudimos entrevistar a la mismísima Camila, sin traducción ni subtítulos de por medio, hablando perfectamente en nuestro mismo idioma, en español.

Aunque la veamos cantando siempre en inglés, hasta en la música llegó a decir que le encanta que le digan “Señorita”, así como sabemos que su corazón está en “La Habana”, porque Camila Cabello nació en Cuba. Su padre, Alejandro Cabello, en realidad es mexicano y hasta los 6 años, Camila se la pasó viajando entre Cuba y México, hasta que se mudaron a Miami con su madre, Sinuhe Estrabao. Desde 2008, Camila tiene nacionalidad estadounidense y en cierta forma, también vivió su propio cuento de hadas gracias al programa de televisión “The X Factor”. Ya que después de haber sido eliminada, cuando ya no tenía esperanzas de ser invitada a la final, Simón Cowell se convirtió en el ‘Hada Padrino’ al ofrecerle una nueva oportunidad: formar un grupo con las concursantes Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui y Dinah Jane. Ni siquiera ganaron la competencia, pero a pesar de salir terceras, terminaron firmando contrato con Simon, para saltar a la fama con el grupo Fifth Harmony.

“Bueno, yo creo que la película me hizo crecer mucho como persona y creo que también inspiró bastante el proceso de componer mi nuevo disco. He trabajando desde los 15 años y supongo que la experiencia en la música es una experiencia solitaria, pero el cine tiene que ver mucho más con toda una comunidad de gente, donde depende la intimidad con otra persona. Y es lo que yo también llevé al proceso de colaboradores del nuevo disco, creando a lo mejor música mucho más íntima y vulnerable. No sé si hubiera pasado así, sin la experiencia que viví con el cine. También creo que el personaje de Cenicienta, antes y después del cine, me cambió muchísimo. Me inspiró el personaje, por su fuerza, su valentía y su frescura. Me inspiró mucho esa personalidad”.

Juntas, parecían haber formado la mejor versión femenina de Los Beatles, vendiendo medio millón de álbumes. Pero Camila se convirtió en una especie de John Lennon, cuando después de grabar con Shawn Mendes “I Know What You Did Last Summer”, el resto del grupo sorprendió al anunciar en los medios sociales que Camila “decidió dejar” el grupo. Y aunque ella lo desmintió, su carrera como solista se convirtió en realidad, al convertirse en la primera cantante de los últimos 15 años que llegó en la misma semana al primer lugar de los rankings Billboard’s Hot 100, Billboard 200 y Artist 100, además de ser la primer artista en haber tenido dos canciones sencillos en el primer puesto, como debutante solista. En 2016, incluso tuvo un éxito de doble platino certificado, con “Bad Things”. El tema musical “Havana” de 2017, también llegó al primer puesto del ranking de las radios y el Billboard, marcando el récord de la canción más escuchada por streaming, al momento de haber sido nominada con dos Premios Grammy, justo antes de ganar los premios MTV como Artista del Año y Video del Año. El noviazgo con Shawn Mendes también era oficial, cuando con la canción “Señorita” volvieron a imponer el récord de la canción más escuchada por streaming, al ser estrenada mundialmente por Spotify, además de haber sido nominados como Mejor Duo Pop, en los Premios Grammy.

-Como cantante, ya te habíamos escuchado cantar ‘Cinderella never asked for a Prince’, que en español se traduce como ‘Cenicienta nunca pidió un Príncipe’, ¿fue pura casualidad o ya te habían ofrecido protagonizar la versión musical de Cinderella?-

“Completa coincidencia. Esa canción la escribí mucho antes, cuando con Fifth Harmony, yo estaba componiendo canciones, sola, en el baño. Fue una de las canciones que escribí, pero recién seis años después me ofrecieron la oportunidad de ser Cenicienta. Es cómico que haya escrito en esa canción que Cenicienta nunca pidió un Príncipe y este personaje también es así. Este cuento, no trata solamente del Príncipe y esa relación romántica. Es parte de la historia, pero yo creo que una de las líneas que más me encanta de la película es cuando digo “Yo me escojo a mi misma”, yo escojo mi futuro y escojo honrar mi voz interna, mis instintos. Y creo que ese es el mejor mensaje, aunque todos los personajes tienen otros mensajes que también me encantan”.