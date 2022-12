Una vez más, la polémica persigue a Kanye West. El rapero, quien ha pintado diversas controversias sobre su nombre, presuntamente se encuentra desaparecido, según revelaciones de Thomas St. John, su ex mánager y asesor financiero.

Por otro lado, afirmó que ha buscado a Ye desde hace varias semanas, pues intenta demandarlo por incumplimiento de contrato; internautas que comienzan a realizar teorías, señalan y eso podría ser motivo suficiente para que West esté “escondido”.

Aunque St. John reveló la desaparición desde hace varios días, hoy el tema se volvió tendencia en Twitter, bajo el enunciado “Kanye West missing”, es decir, “Kanye West desaparecido”.

En un expediente judicial, obtenido por The US Sun, se lee que no se ha podido notificar a Ye y a sus abogados, incluso, temen que el artista siquiera tenga uno. “En general, hemos tenido dificultades para confirmar la mejor dirección actual de Kanye West”, presumen.

