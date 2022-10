Cada semana existe una nueva aventura y escándalo en redes sociales de Kanye West, el camino inició con las declaraciones y disputas con su exesposa Kim Kardashian al no aceptar el divorcio y molestarle que ella comenzó una nueva relación, pero nada lo detiene para agredir y acusar solamente a mujeres ¿por qué?

No ha respetado ni a su familia política quien lo recibió como un hijo más, por años fue alabado su trabajo y su postura incluso frente a las cámaras de ‘Keeping Up With the Kardashian’, sin embargo parece que eso lo olvidó.

Luego de insultar a Kris Jenner y acusarla de usar a sus hijos como objetos sexuales ante los medios para ganar dinero continuó atacando a la madre de sus hijos y ex esposa: Kim Kardashian.