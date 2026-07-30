‘Ya di lo que tenía que dar’... César Costa revela por qué se retiró de los escenarios y presenta libro autobiográfico

Durante una entrevista en el programa de Maxine Woodside , en Radio Fórmula , el intérprete presentó su libro autobiográfico “Lo mío fue un sueño” , una publicación en la que comparte recuerdos personales, anécdotas profesionales y las decisiones que marcaron su camino dentro del espectáculo.

Después de una carrera de casi siete décadas en la música, la televisión y el cine, César Costa decidió despedirse de los escenarios. Lejos de hacerlo con nostalgia, el artista aseguró que se siente satisfecho por todo lo que logró y considera que llegó el momento adecuado para cerrar esa etapa de su vida.

A sus 85 años , el también actor explicó que su retiro estuvo relacionado con un problema de salud que comenzó a afectar su desempeño como cantante, aunque aseguró que tomó la decisión con tranquilidad y agradecimiento por la oportunidad de haber vivido una extensa trayectoria artística.

POR QUÉ CÉSAR COSTA DECIDIÓ RETIRARSE

El artista explicó que la razón principal de su retiro fue un trémolo laríngeo, una condición que afecta las cuerdas vocales y que hizo cada vez más complicado mantener el nivel de interpretación que siempre buscó ofrecer al público.

Aunque el diagnóstico representó un cambio importante en su carrera, César Costa señaló que nunca vio esta decisión como una derrota, sino como el cierre natural de una etapa que disfrutó plenamente.

“Ya di lo que tenía que dar”, expresó el cantante al hablar sobre su despedida de los escenarios, convencido de que cumplió el sueño que inició hace casi 68 años cuando comenzó su carrera artística.

UN LIBRO PARA COMPARTIR SU EXPERIENCIA

En “Lo mío fue un sueño”, el cantante recuerda momentos clave de su historia, desde sus primeros pasos con Los Black Jeans hasta su participación en programas que marcaron a varias generaciones, como “Papá Soltero” y “La Carabina de Ambrosio”.

Además de repasar su trayectoria, el libro busca convertirse en una guía para quienes desean abrirse camino en el medio artístico. El intérprete considera que la experiencia acumulada puede servir como referencia para las nuevas generaciones.

“Espero que esto sirva un poco de punto de referencia y que les pueda ser útil. Espero que esto le sirva a los jóvenes a los que empiezan en esta carrera, que no es nada fácil, y que les pueda servir de punto de referencia y de faro para que, pues para estar muy atentos a esta seducción, que es maravillosa y que es un gran impulso y te ayuda a superarte, pero que a la vez, pues presenta riesgos importantes”, dijo.

LA FAMA Y EL ORIGEN DE SU NOMBRE ARTÍSTICO

Durante la conversación, César Costa también recordó por qué decidió cambiar su nombre. Explicó que adoptó un seudónimo para evitar que su carrera como cantante afectara la reputación profesional de su padre, quien era un abogado reconocido en una época en la que el rock and roll todavía era visto con prejuicios.

“No quise contaminar a la familia con eso. Entonces, tenía yo dos amigos queridísimos, uno era Manuel Echeverría y otro era Martín de la Concha, compañeros de muchos años. Entonces, me ayudaron, Manuel me ayudó a encontrar el seudónimo, el César Costa, y me cambié de César Roel a César Costa.”

El artista también reveló que una de las claves para no perder el equilibrio frente a la popularidad fue continuar con sus estudios de Derecho mientras desarrollaba su carrera musical y televisiva.

“Yo dejaba César Costa en el estacionamiento ahí de la Facultad de Derecho, y me convertía prácticamente en un estudiante más, con los temores de los exámenes y de enfrentar cada clase, a mis compañeros y convertirme en un alumno más. Y eso me aterrizó muchísimo, creo yo. Eso me permitió no dejarme arrastrar demasiado por la fama y por la popularidad.”

Al hacer un balance de su trayectoria, César Costa afirmó que estos 68 años de carrera representaron un privilegio y una oportunidad constante para reinventarse como cantante, actor, conductor y comunicador, siempre con la intención de mantener una conexión cercana con su público.