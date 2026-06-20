¿Ya la hiciste? Anima Chayanne a sus hijos para que hagan fotos con IA junto a él

No cabe duda de que el corazón del público latino y mexicano le pertenece a Chayanne, uno de los cantantes más importantes de la música en español, ya que no solo gustan sus canciones, bailes y proyectos, sino también la manera en que trata e interactúa con sus fans tanto en redes sociales como en persona.

Y ad hoc al ‘Día del Padre’, el intérprete de ‘Torero’ invitó a sus “bendiciones” a utilizar una fotografía suya y realizar sus propias versiones para conmemorar la fecha, desatando furor y alegría entre sus seguidores.

“Mis hijos, se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”, escribió el cantante.