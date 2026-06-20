¿Ya la hiciste? Anima Chayanne a sus hijos para que hagan fotos con IA junto a él
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El cantante puertorriqueño es conocido como ‘El Papá de Latinoamérica’, por lo que bromeó con sus miles de fans para interactuar en redes sociales
No cabe duda de que el corazón del público latino y mexicano le pertenece a Chayanne, uno de los cantantes más importantes de la música en español, ya que no solo gustan sus canciones, bailes y proyectos, sino también la manera en que trata e interactúa con sus fans tanto en redes sociales como en persona.
Y ad hoc al ‘Día del Padre’, el intérprete de ‘Torero’ invitó a sus “bendiciones” a utilizar una fotografía suya y realizar sus propias versiones para conmemorar la fecha, desatando furor y alegría entre sus seguidores.
“Mis hijos, se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”, escribió el cantante.
¿QUÉ HIZO CHAYANNE?
El cantante, que hace unos días se presentó en el FIFA Fan Festival de Monterrey, animó a que las mamás y hasta sus “hijos adoptivos” realizaran algunas ediciones utilizando plataformas como Gemini, ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial.
Con más de 40 años de carrera, el artista se ha adaptado a las nuevas audiencias y a las redes sociales para generar este tipo de interacciones y mantenerse vigente entre el público joven.
De hecho, esto pudo verse durante su reciente paso por Saltillo como parte de su gira ‘Bailemos Otra Vez’, con la que regresó a la capital de Coahuila para reencontrarse musicalmente con sus miles de seguidores.
Así, los comentarios en su página de Facebook, así como en su cuenta de Instagram, donde suma 10.8 millones de seguidores, se inundaron de estas ediciones en las que aparece junto a sus “bendiciones”, tanto mexicanas como de otros países de Latinoamérica.