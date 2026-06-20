La guerra estalla en Westeros: vuelve ‘La Casa del Dragón’ con su temporada más intensa

La guerra estalla en Westeros: vuelve ‘La Casa del Dragón’ con su temporada más intensa

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Israel García
por Israel García

Los bandos de Rhaenyra y Aegon llevarán el conflicto a un punto sin retorno en la nueva entrega de la exitosa serie inspirada en el universo de George R. R. Martin

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Se acabó la espera y mañana llega al streaming uno de los spin off más exitosos y polémicos de la televisión reciente: ‘La Casa del Dragón’, que estrena su tercera temporada. Y la frase “guerra, guerra, guerra” es la que describe plenamente esta nueva entrega, asegura su showrunner, Ryan Condal.

La primera temporada (2022) planteó las piezas en el tablero de una disputa por el Trono de Hierro en el seno de la volcánica familia Targaryen. La segunda (2024) mostró el fracaso de la diplomacia y marcó un punto de no retorno.

Ahora llega el choque entre los ejércitos de los Negros, leales a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), y los Verdes, que apoyan a Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney). Como podrá verse desde mañana en HBO Max, será una colisión total.

UNA BATALLA SIN PIEDAD

Conflictos bélicos ha habido muchos en este universo de fantasía e intrigas creado por George R. R. Martin, pero la pantalla nunca había mostrado tanto poder concentrado en cada bando. Los dragones, afirma Condal, equivalen a armas nucleares.

“Si alguien comete un error o se excede, la civilización podría llegar a su fin. Esto no era posible en la ‘Game of Thrones’ original (2011-2019) hasta que los Caminantes Blancos entraron en escena y entonces todo cambió”, dijo el directivo en charla con Reforma.

“Quien se sienta sobre un dragón o en un trono es consciente de ello, lo cual afecta los movimientos en el tablero de ajedrez. Las cosas se están volviendo más reales, más violentas y más desesperadas”, señaló en entrevista.

DOS BANDOS

Los Verdes están en desventaja en cuanto al número de dragones, pero cuentan con el más grande de todos: Vhagar, montado por el brutal Aemond Targaryen (Ewan Mitchell). También tienen entre sus filas al brillante y rencoroso Ser Criston Cole (Fabien Frankel).

Por su parte, los Negros han encontrado nuevos jinetes para dragones sin montura, como el colosal Vermithor. Sobre su fiel Caraxes, el general Daemon Targaryen (Matt Smith) solo desea sangre y fuego.

“Diseñamos nuevos dragones y creamos personajes con cada uno de ellos. Tienen vínculos y relaciones con sus jinetes. También las personas cambian al domar a sus dragones. Pero lo que a mí siempre me intriga es la estrategia”, explicó el ejecutivo.

Condal promete honrar el ADN de la franquicia en cuanto al peligro y la violencia. Varios de los personajes que el público ha acompañado desde el inicio darán su último aliento en este visceral conflicto.

“Cuando una espada o una maza golpea un cuerpo, cuando alguien se quema... mostraremos eso porque es impactante, pero también porque es una crítica”, matizó el showrunner.

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La temporada tendrá 8 episodios y se estrenarán cad adomingo por HBO y el streaing de HBO Max.

Los Verdes coronaron a Aegon porque la tradición dictaba que solo un varón debía gobernar. Los Negros respaldan a Rhaenyra, quien fue elegida por su moribundo padre, Viserys. (Con información de Reforma y Agencias)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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