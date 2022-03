Yanet García dice que su ex le fue infiel con Martha Higareda; ‘ya estaba soltero’ responde la actriz

Yanet García causó polémica luego de unas fuertes declaraciones sobre su ruptura amorosa con Lewis Holwes, quien ahora es novio de Martha Higareda. La chica del clima causó polémica al responder una pregunta a través de su cuenta de Instagram.

En una dinámica, una de sus fanáticas le pidió un consejo pues recién terminó con su ex y comenzó a salir con otra chica, a lo que la modelo le respondió “Te entiendo perfectamente”, antes de continuar con su respuesta.

“Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha”, respuesta que sorprendió a sus seguidores, pues se especula que la actriz fue la manzana de la discordia entre el deportista y la modelo.

Martha Higareda responde

Al respecto, la famosa actriz declaró que las acusaciones de Yanet García son mentira, pues ella comenzó su relación con el beisbolista cuando ya era libre.

Él me mandó mensaje a mi Instagram cuando ya estaba soltero. Me metí a su cuenta y corroboré que ya no tenía novia”.

En este sentido, Higareda indicó que su química fue inmediata, pues ambos tuvieron relaciones similares y sus expectativas sobre una pareja son muy parecidas.

“Puedo decir que lo que dice esta mujer es una total mentira. Ambos comenzamos una relación completamente libres y sin ningún tipo de compromiso”, aseveró.