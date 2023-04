$!‘Yo NO tengo amigas’, dice Karely Ruiz tras mensaje de la ex de Santa Fe Klan

Santa Fe Klan es uno de los músicos más populares en México y es que su vida personal no ha dejado de ser pública, por lo que no es un secreto que ahora podría tener una relación con Karely Ruiz , pese a que la modelo al parecer era amiga de su exnovia.

Posteriormente, la exnovia de Santa Fe Klan y madre de su hijo publicó en sus historias de Instagram un mensaje donde habla de la lealtad y el no poder controlar las acciones de otras personas.

“No puedes controlar las acciones de nadie, la lealtad viene del corazón”, se lee en dicha publicación que hizo en sus historias sobre la imagen de un paisaje.

Pero a esto la modelo de Only Fans no se quedó callada y dejó claro que no se detendrá por otras personas para hacer su vida como ella lo desee y aseguró que no tiene amigas, únicamente a sus fans.