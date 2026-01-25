¡Yoshi llegará al cine! ‘Super Mario Galaxy’ presenta su nuevo tráiler

El universo cinematográfico de “Super Mario Bros.” está a punto de expandirse con el estreno de la nueva producción “Super Mario Galaxy: La película”, programado para primavera de este 2026.

En el nuevo tráiler, publicado este domingo 25 de enero, Illumination Entertainment y Nintendo, dan un mejor vistazo al largometraje que una vez más, promete diversión, comedia y aventura para toda la familia.

Este tráiler ha sorprendido a millones de amantes de la franquicia, pues ha confirmado la presencia de uno de los personajes más queridos de la saga: Yoshi; el dinosaurio verde que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su alegre y tierna personalidad.