Alertan que los juguetes con inteligencia artificial no son seguros para los niños

NUEVA YORK- Son adorables, incluso tiernos, y prometen aprendizaje y compañía, pero los juguetes de inteligencia artificial no son seguros para los niños, según grupos defensores de niños y consumidores que instan a los padres a no comprarlos durante la temporada navideña. Estos juguetes, comercializados para niños desde los 2 años, generalmente funcionan con modelos de IA que ya han demostrado ser perjudiciales para niños y adolescentes, como el ChatGPT de OpenAI, según un aviso publicado el jueves por el grupo de defensor de menores Fairplay y firmado por más de 150 organizaciones y expertos individuales, como psiquiatras infantiles y educadores. "Los graves daños que los chatbots de IA han infligido a los niños están bien documentados, incluyendo el fomento del uso obsesivo, mantener conversaciones sexuales explícitas y alentar comportamientos inseguros, violencia contra otros y autolesiones", alertó Fairplay. Los juguetes de IA, fabricados por empresas como Curio Interactive y Keyi Technologies, a menudo se comercializan como educativos, pero Fairplay dice que pueden desplazar actividades importantes de creatividad y aprendizaje. Prometen amistad, pero interrumpen las relaciones y la resiliencia de los niños, dijo el grupo. "Lo que es diferente en los niños pequeños es que sus cerebros están siendo configurados por primera vez y, desde el punto de vista del desarrollo, es natural que sean confiados, que busquen relaciones con personajes amables y amistosos", explicó Rachel Franz, directora del Programa Young Children Thrive Offline de Fairplay. Debido a esto, agregó, la confianza que los niños pequeños depositan en estos juguetes puede exacerbar los tipos de daños que los niños mayores ya están experimentando con los chatbots de IA.

Un informe separado el jueves de Common Sense Media y psiquiatras de la facultad de medicina de la Universidad de Stanford advirtió a los adolescentes sobre el uso de chatbots populares como terapeutas. Fairplay, una organización de 25 años anteriormente conocida como la Campaña por una Infancia Libre de Comerciales, ha advertido sobre los juguetes de IA durante años. Pero antes no eran tan avanzados como hoy. Hace una década, durante una moda emergente de juguetes conectados a internet y reconocimiento de voz de IA, el grupo ayudó a liderar una reacción contra la muñeca Hello Barbie parlante de Mattel, que, según ellos, grababa y analizaba las conversaciones de los niños. Esta vez, aunque los juguetes de IA se venden principalmente por internet y son más populares en Asia que en otros lugares, Franz dijo que algunos han comenzado a aparecer en los estantes de las tiendas en Estados Unidos y más podrían estar en camino. "Todo se ha lanzado sin regulación ni investigación, por lo que nos da una pausa adicional cuando de repente vemos a más y más fabricantes, incluido Mattel, que recientemente se asoció con OpenAI, potencialmente lanzando estos productos", indicó Franz. Es la segunda gran advertencia estacional contra los juguetes de IA desde que el grupo de defensa del consumidor PIRG señaló la semana pasada la tendencia en su informe anual "Problemas en el Mundo de los Juguetes", que generalmente examina una variedad de peligros de productos, como imanes de alta potencia y baterías del tamaño de un botón que los más pequeños podrían tragar. Este año, la organización probó cuatro juguetes que utilizan chatbots de IA. "Descubrimos que algunos de estos juguetes hablarán en profundidad sobre temas sexualmente explícitos, ofrecerán consejos sobre dónde un niño puede encontrar fósforos o cuchillos, actuarán consternados cuando digas que tienes que irte y tienen controles parentales limitados o nulos", señala el reporte. Uno de los juguetes, un oso de peluche fabricado por FoloToy, con sede en Singapur, fue retirado posteriormente, dijo su director general a la cadena CNN esta semana.