Aplicaciones móviles saben demasiado de ti, ¿cuáles son?

Por su parte, tanto Uber (proveedora de movilidad como servicios) como Uber Eats (plataforma en línea de entrega de alimentos a domicilio) recopilan mediante sus ‘apps’ el 57 % de los datos personales de los usuarios para su propio beneficio comercial, según esta misma fuente.

‘Apps’ que rastrean más datos personales en general

Por otra parte, en los primeros tres puestos de la lista de ‘apps’ que rastrean la mayor cantidad de datos en general, figuran Facebook, Instagram y Uber Eats, las cuales rastrean en línea, respectivamente el 62 %, el 55 % y el 50 % de los datos personales de sus usuarios, según informa AIPRM.

El cuarto y quinto puestos de esta lista los ocupan Trainline (‘app’ para reservar billetes de tren y autobús) y eBay (una plataforma de compra y venta de productos a través de internet), que rastrean respectivamente el 43 % y el 40 % de los datos personales de sus usuarios, según esta misma fuente.‘Apps’ que comparten más datos personales con terceros.

La lista de ‘apps’ que comparten con terceros una mayor cantidad de datos personales de los consumidores, la encabezan Instagram y Facebook, que comparten, respectivamente, el 79%, 57% de los datos recopilados, seguidas de LinkedIn y Uber Eats (ambas comparten el 50 % de los datos recopilados) y Trainline y YouTube (43 % de datos compartidos), según AIPRM.Creciente preocupación por la privacidad en línea.

Otro estudio tomado como referencia por AIPRM es el Informe sobre Privacidad y Confianza del Consumidor de la organización de responsabilidad digital IAPP (https://iapp.org), para el cual fueron encuestadas 4.750 personas en 19 países, revelando que el 68 % de los consumidores a nivel mundial están ‘algo preocupados’ o ‘muy preocupados’ por su privacidad en línea.

El 85% de los consumidores encuestados para este informe de 2023 señaló que “en los últimos doce meses” habían eliminado una aplicación de teléfono móvil, mientras que el 82% optó por no compartir sus datos personales, el 78% evitó algún sitio web en particular y el 67% decidió no realizar una compra en línea debido a preocupaciones sobre su privacidad digital.

Según la información que maneja AIPRM, se calcula que “hay más de 7.200 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo, y dado que la preocupación por la privacidad en línea es mayor que nunca, miles de millones de personas podrían estar preocupadas por la cantidad de información personal que almacenan sus aplicaciones”.

Por otra parte, las ‘apps’ suelen rastrear los datos personales de los consumidores para mostrar anuncios publicitarios de fuentes externas en la aplicación o compartir los datos los anunciantes; para mostrar publicidad de la propia ‘app’; para evaluar el comportamiento del usuario y para mejorar el funcionamiento, seguridad y software de la aplicación, según NSoft.

¿Qué riesgos de ciberseguridad corremos?

Christoph C. Cemper, fundador de AIPRM, señala que “existen riesgos de seguridad inherentes a utilizar aplicaciones que recopilan y utilizan nuestros datos personales”.

Por un lado, “los ciberataques y los jaqueos son cada vez más comunes y sofisticados, ya que los delincuentes informáticos perfeccionan constantemente sus métodos”, y por otra parte, “la rápida digitalización y el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) son otros factores que contribuyen a que el panorama global de ciberamenazas sea más complejo”, según Cemper.

“En este sentido, las ‘apps’ son constantemente vulnerables, por lo que resulta vital que el usuario mantenga unos protocolos de seguridad y de cifrado de datos robustos y actualizados”, enfatiza.

“Si el usuario no toma medidas de seguridad, agentes maliciosos podrían acceder a grandes cantidades de sus datos personales, exponiéndolo potencialmente a fraudes o robos de identidad”, advierte.

Cemper señala que “además de las amenazas de ciberseguridad externas, algunas ‘apps’ también podrían transgredir las normas de privacidad, recopilando más datos de los realmente necesarios, sin revelar del todo cómo se utilizan”.

¿Cuánto saben las ‘apps’ de nosotros?

“Muy pocos usuarios de ‘apps’ leen las políticas de privacidad de dichas aplicaciones, por lo que no toman consciencia de la cantidad de datos personales que están siendo recopilados ni tampoco acerca de cómo son utilizados”, recalca.

“Un buen punto de partida para saber más sobre la recopilación de datos que hacen las ‘apps’, es consultar la información de privacidad en las páginas de la tienda de aplicaciones, tanto para iOS como para Android, donde se informa el tipo de datos que recopila la aplicación y cómo se utilizan”, sugiere Cemper.

Explica que la mayoría de los dispositivos Android ofrecen un panel de privacidad que permite ver los datos a los que tienen acceso las ‘apps’ y que usuario administre sus preferencias.