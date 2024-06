Como consecuencia del gran choque que originó la Luna podría haber iniciado la tectónica de placas

Otra pista está en Australia occidental. Allí, en un lugar llamado Jack Hills, las rocas contienen cristales que se formaron hace unos 4400 millones de años, no mucho tiempo después, geológicamente hablando, de que Tea golpeara la Tierra.

Esos cristales de Australia, llamados circones, se forman solo donde hay subducción de placas, y la subducción solo puede darse en un planeta con una tectónica de placas activa.

Una vez que Yuan supo que los circones se formaron relativamente poco después del impacto de Tea, se convenció de que la colisión tuvo algo que ver con el inicio de la tectónica de placas.

Bradford Foley, geofísico de la Universidad Estatal de Pensilvania, cree que la idea de que la tectónica de placas se inició a partir de una colisión planetaria tiene mérito. Pero no es la única forma en que puede iniciarse la tectónica, afirmó.

“El impacto gigante es una forma posible de hacer que el núcleo de la Tierra esté inicialmente muy caliente”, dijo. “Es una idea interesante que me alegra ver publicada para que la comunidad científica la debata, pero que fácilmente puede ser sobrevalorada y dramatizada en exceso para el público en general”.

Una explicación alternativa que el estudio no refuta, según él, es que la formación inicial del núcleo planetario podría haberlo calentado lo suficiente como para que comenzara la actividad tectónica.

El reto, explicó Yuan, consiste en representar con precisión los estados físicos de nuestro planeta de hace más de cuatro mil millones de años.

“Confiamos en nuestro modelo, pero ¿representa en verdad toda la Tierra real?”, preguntó Yuan. “Esa es una cuestión que habrá que explorar con pruebas futuras”. c. 2024 The New York Times Company.

Por Lucas Joel, The New York Times.