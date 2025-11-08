Cómo la IA y las redes sociales contribuyen a la ‘podredumbre mental’

NUEVA YORK- La primavera pasada, Shiri Melumad, profesora de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, encomendó a un grupo de 250 personas una sencilla tarea escrita: Dar consejos a un amigo sobre cómo llevar un estilo de vida más sano. Para elaborar los consejos, algunos podían utilizar una búsqueda tradicional en Google, mientras que otros solo podían basarse en resúmenes de información generados de manera automática con la inteligencia artificial de Google. Las personas que utilizaron los resúmenes generados por la IA escribieron consejos genéricos, obvios y poco útiles: comer alimentos sanos, hidratarse y dormir mucho. Las personas que encontraron información con una búsqueda tradicional en Google compartieron consejos más matizados sobre cómo centrarse en los distintos pilares del bienestar, incluida la salud física, mental y emocional. TE PUEDE INTERESAR: 6G Sensing, redes móviles con un ‘sexto sentido’ La industria tecnológica nos dice que los chatbots y las nuevas herramientas de búsqueda de IA potenciarán la forma en que aprendemos y prosperamos, y que cualquiera que ignore la tecnología corre el riesgo de quedarse atrás. Pero el experimento de Melumad, al igual que otros estudios académicos publicados hasta ahora sobre los efectos de la IA en el cerebro, descubrió que las personas que dependen en gran medida de los chatbots y las herramientas de búsqueda de IA para tareas como la redacción de ensayos y la investigación obtienen, en general, peores resultados que las personas que no los utilizan. “Para ser sincera, estoy bastante asustada”, afirmó Melumad. “Me preocupa que los más jóvenes no sepan hacer una búsqueda tradicional en Google”. Bienvenidos a la era de la “podredumbre mental”, o “brain rot”, en inglés, un término coloquial para describir el deterioro del estado mental provocado por el consumo de contenidos de baja calidad en internet. Cuando Oxford University Press, la editorial del Oxford English Dictionary, nombró “brain rot” como la palabra del año en 2024, la definición se refería a la manera en que aplicaciones de redes sociales como TikTok e Instagram tenían a la gente enganchada a videos cortos, por lo que convertía sus cerebros en papilla. La cuestión de si la tecnología hace a la gente más tonta es tan antigua como la tecnología. Sócrates culpó a la invención de la escritura de debilitar la memoria humana. En 2008, muchos años antes de la llegada de los resúmenes web generados por IA, The Atlantic publicó un ensayo titulado “¿Google nos está volviendo estúpidos?”. Aquellas preocupaciones resultaron ser exageradas. Sin embargo, la creciente cautela en el mundo académico sobre el impacto de la IA en el aprendizaje (además de las preocupaciones anteriores sobre la naturaleza de distracción de las aplicaciones de redes sociales) es una noticia preocupante para un país cuyo rendimiento en comprensión lectora ya está en declive pronunciado.

Este año, los resultados de lectura entre los niños, incluidos los de octavo grado y los de último año de preparatoria, han alcanzado nuevos mínimos. Los resultados, obtenidos a partir de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, considerada durante mucho tiempo el examen de referencia más fiable del país, son los primeros de este tipo que se publican desde que la pandemia del COVID-19 trastornó la educación y disparó el tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas. A los investigadores les preocupa que se acumulen las pruebas de una potente relación entre un menor rendimiento cognitivo, la IA y las redes sociales. Además de estudios recientes que hallaron una correlación entre el uso de herramientas de IA y el deterioro cognitivo, un nuevo estudio dirigido por pediatras reveló que el uso de las redes sociales estaba asociado a un peor rendimiento entre los niños que realizaban pruebas de lectura, memoria y lenguaje. He aquí un resumen de las investigaciones realizadas hasta la fecha y de cómo utilizar la IA de forma que potencie —en lugar de pudrir— el cerebro. CUANDO ESCRIBIMOS CON CHATGPT, ¿ESTAMOS ESCRIBIENDO? El estudio más destacado de este año sobre los efectos de la IA en el cerebro salió del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde los investigadores trataron de entender la manera en que herramientas como ChatGPT de OpenAI podrían afectar a la forma de escribir de las personas. El estudio, en el que participaron 54 estudiantes universitarios, tenía un tamaño de muestra pequeño, pero los resultados plantearon cuestiones importantes sobre si la IA podría ahogar la capacidad de aprendizaje de las personas. (The New York Times demandó a OpenAI y a su socio, Microsoft, por infracción de los derechos de autor de noticias relacionadas con sistemas de IA. Las dos empresas han negado esas alegaciones). Para una parte del estudio, les pidieron a los estudiantes que escribieran una redacción de entre 500 y 1000 palabras, y los dividieron en diferentes grupos: Un grupo podía escribir con la ayuda de ChatGPT, un segundo grupo podía buscar información solo con una búsqueda tradicional en Google, y un tercer grupo podía confiar solo en su cerebro para componer su tarea.