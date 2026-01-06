Con la IA al centro, empieza CES 2026 en Las Vegas

Con la inteligencia artificial (IA) como protagonista, arrancó en Las Vegas, Nevada, una nueva edición de la Feria Electrónica de Consumo (CES), donde se presentarán las principales novedades en tecnología.

“Este año, la IA acelerará el cambio en todos los sectores, por lo que es más importante que nunca escuchar directamente a los arquitectos que crean los sistemas y moldean las innovaciones”, dijo Gary Shapiro, presidente de la Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, que convocó a 4 mil 500 expositores.

Lisa Sue, presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices (AMD), lideró la conferencia de arranque del evento y advirtió que el impacto de la IA “es real en múltiples sectores”, por lo que se requiere ampliar la tecnología que, de acuerdo con estimaciones, podría alcanzar hasta 5 mil millones de usuarios hacia 2030.

“Con todo este crecimiento de usuario, hemos visto un enorme aumento en la demanda de infraestructura informática global”, advirtió Sue, quien dijo que es necesario hacer conciencia sobre la necesidad de expandir la capacidad de los sistemas.

La ejecutiva dio a conocer por primera vez el catálogo de productos de aceleradores AMD Instinct MI400 Series, además de mostrar un adelanto de las GPU de próxima generación MI500 Series.

En el evento también estuvieron líderes de importantes tecnológicas que trabajan de la mano de AMD como OpenAI, Luma AI, Liquid AI, World Labs, Blue Origin, Generative Bionics, AstraZeneca, Absci, Illumina, y el Gobierno del presidente Donald Trump.

Antes de ello, Nvidia mostró a Vera Rubin, una nueva plataforma de computación acelerada para IA, que se encuentra en etapa de producción y su implementación arrancará en 2026.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, explicó que la plataforma combina chips, incluidas la GPU Rubin y la CPU Vera, que la potencian para la ejecución de modelos avanzados veloces y eficientes.

¿QUÉ OTRAS NOVEDADES SE ESPERAN?

Se espera que el CES 2026 reciba a 150 mil asistentes que verán productos de soluciones a problemas cotidianos a través de la IA, como los robots y humanoides.

El evento tiene una sección para la industria automotriz, donde hay productos de conducción autónoma con más seguridad, así como motocicletas eléctricas que cargan en menos de 10 minutos con capacidad de energía para recorrer 500 kilómetros.

También se exhibirán nuevas pantallas de televisión con características de mayor nitidez y tecnología a color, así como computadoras y teléfonos más rápidos y eficientes.

Por otro lado, hay un espacio dedicado a la salud y belleza en el que se encontrarán lentes que funcionan con la tecnología de autos autónomos para auxiliar a personas invidentes, y también un medidor de hormonas casero.