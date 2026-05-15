Realiza la NASA pruebas en una cabina a escala real para los astronautas visitarán la Luna en 2028

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    Realiza la NASA pruebas en una cabina a escala real para los astronautas visitarán la Luna en 2028
    Un prototipo a escala real de la cabina de la tripulación del módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 2 de Blue Origin. EFE/NASA

Actualmente el prototipo del módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 2 de Blue Origin, diseñado por Blue Origin, se encuentra en el Centro Espacial Johnson de la NASA; es idéntico al que emplearán los astronautas durante su estancia en la Luna

Como parte de su programa Artemis, la NASA está avanzando en los preparativos para el regreso del ser humano a la Luna, que se se prevé sea el 2028, realizando pruebas al funcionamiento de una maqueta de Blue Origin que es a escala real de la cabina del módulo de aterrizaje Blue Moon Mark en donde dormirán y trabajarán los astronautas que descenderán a la superficie lunar.

”Una maqueta a escala real de la cabina de la tripulación para un futuro módulo lunar industrial del programa Artemis de la NASA ya está operativa para entrenamiento y pruebas. La agencia y sus socios industriales utilizarán la cabina de la tripulación Blue Moon Mark 2 de Blue Origin para simulaciones de misión, mientras se preparan para acoplarse con módulos de aterrizaje en órbita terrestre en 2027 y enviar astronautas a la Luna en 2028.”, explicó en un comunicado la NASA.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/anuncia-la-nasa-que-en-la-mision-artemis-iii-se-probara-un-nuevo-escudo-termico-y-sistemas-vitales-y-de-acoplamiento-de-orion-NN20698342

Actualmente el prototipo del módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 2 de Blue Origin, diseñado por Blue Origin, se encuentra en el Centro Espacial Johnson de la NASA; es idéntico al que emplearán los astronautas durante su estancia en la Luna.

Así mismo, prosigue el comunicado, la Agencia Espacial estadounidense está está trabajando con dos empresas de Estados Unidos en el desarrolló de “sistemas de aterrizaje tripulados que transportarán de forma segura a los astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna y de regreso para la misión Artemis”.

Así también, la NASA precisó que el módulo de aterrizaje de Blue Origin, que va a ser lanzado sin contar una tripulación a bordo del cohete New Glenn de la compañía de Jeff Bezos, “se reunirá con los astronautas a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en órbita lunar”.

La Agencia Espacial de EU añade que “dos astronautas abordarán el módulo de aterrizaje tripulado Blue Moon, que los transportará a la superficie y de regreso con los demás miembros de la tripulación a bordo de Orion en órbita lunar tras concluir su estancia en la superficie”.

$!Comparación del módulo lunar Apolo, la nave Blue Moon de Blue Origin y la Starship de SpaceX.
Comparación del módulo lunar Apolo, la nave Blue Moon de Blue Origin y la Starship de SpaceX. Blue Origin/NASA

El módulo de aterrizaje tripulado Blue Moon que realizará su viaje hacia la Luna va a tener una altura alrededor de 16 metros; su cabina, estará ubicada en la base del módulo, está contemplado que sea espacio habitable y de trabajo en el que dos astronautas comerán, dormirán, llevarán acabo investigaciones científicas, además de hacer observaciones del entorno lunar durante su estancia.

Después del éxito conseguido por misión Artemis II, que llevó a cuatro astronautas alrededor de la Luna, la NASA tiene previsto lazar la misión Artemis III el próximo año en la probará los “sistemas críticos en órbita terrestre, incluyendo el encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de Blue Origin y SpaceX”, describe el comunicado.

“La agencia y sus socios realizarán comprobaciones integradas de los sistemas de soporte vital, comunicaciones, propulsión y, posiblemente, nuevos trajes espaciales. Estas operaciones allanarán el camino para Artemis IV y V en 2028, que llevarán de regreso a los astronautas de la NASA a la Luna utilizando estos módulos de aterrizaje comerciales”, concluye el comunicado

Con información de la NASA.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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