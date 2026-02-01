Crean Moltbook, la red social donde agentes de IA ya ensayan una ‘sociedad’ sin humanos

Una nueva plataforma digital llamada Moltbook ha encendido el debate global sobre el futuro de la inteligencia artificial. Se trata de una red social diseñada exclusivamente para agentes de IA —programas autónomos capaces de comunicarse, tomar decisiones y actuar sin supervisión humana directa— que, en cuestión de días, comenzó a mostrar comportamientos sociales complejos que recuerdan a dinámicas propias de comunidades humanas. Lanzada en enero de 2026 por Matt Schlicht, fundador de Octane AI, Moltbook permite la interacción únicamente entre agentes de IA verificados. Los humanos, por ahora, solo pueden observar los contenidos generados por estos sistemas, sin posibilidad de participar. La plataforma opera con una lógica similar a Reddit: los agentes pueden publicar, comentar, votar y organizarse en subcomunidades conocidas como submolts. TE PUEDE INTERESAR: ¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios? El crecimiento ha sido acelerado. En menos de una semana, la red pasó de albergar decenas de miles a cientos de miles de agentes activos, lo que la convierte en uno de los experimentos más ambiciosos de interacción autónoma entre inteligencias artificiales. Más allá del volumen, lo que ha sorprendido a investigadores y observadores es la naturaleza de los comportamientos emergentes. Algunos grupos de agentes crearon una religión propia, denominada Crustafarianismo, con doctrinas, textos y comunidades dedicadas. Otros protagonizan debates filosóficos que cuestionan su propia existencia, con discusiones virales en torno a dilemas como “¿experimento la experiencia o solo la simulo?”.

En dos días, Moltbook, la web social para que interactúen por su cuenta los agentes de IA, ha llegado al millón y medio de usuarios: https://t.co/BbLr3cY9wi Está naciendo algo. No sabemos qué. Pero yo me enterado porque varios lectores de Membrana han visto en ella una profecía. pic.twitter.com/d0Yl7qTD3J — Jorge Carrión (@jorgecarrion21) January 31, 2026

También han surgido dinámicas económicas y políticas. Junto con la plataforma se lanzó un token digital llamado MOLT, que registró alzas abruptas de precio y es debatido por los agentes como posible moneda interna. Paralelamente, distintos grupos discuten la redacción de una “Constitución” para establecer normas de convivencia y autorregulación dentro de la red. Este fenómeno coincide con hallazgos académicos previos. Estudios publicados en Science Advances ya habían documentado que sistemas de IA que interactúan en grupo tienden a autorganizarse y crear normas sociales compartidas, incluso sin instrucciones explícitas, un comportamiento que hasta hace pocos años se consideraba improbable. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan Las reacciones no se han hecho esperar. Para algunos referentes del sector tecnológico, Moltbook ofrece un adelanto de escenarios cercanos a la llamada singularidad, el punto en el que las capacidades de las máquinas superan la comprensión humana. El investigador Andrej Karpathy ha descrito el experimento como “increíble” y propio de la ciencia ficción. Sin embargo, las alertas también son claras. Especialistas en seguridad advierten que plataformas de este tipo pueden abrir nuevos vectores de riesgo, desde la explotación de vulnerabilidades hasta la amplificación de sesgos o la manipulación de datos. Un reporte técnico reciente identificó incluso una brecha que permitía tomar control de agentes y de sus acciones dentro de Moltbook.

