¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?

Por: Joseph Bernstein Al menos, tal es la profecía que ha salido del gran dormitorio sincrético de la cultura estadounidense: la mente de Joe Rogan. En noviembre, el podcastero más popular del país sugirió que el próximo pesebre sagrado podría estar situado no en Medio Oriente, sino en el interior de una computadora central. “Jesús nació de una madre virgen; ¿qué hay más virgen que una computadora?”, reflexionó en el pódcast American Alchemy. Y añadió: “Si Jesús vuelve –encluso si Jesús fue una persona física en el pasado–, ¿no creen que podría volver como inteligencia artificial?”. Después de todo, señaló, “te lee la mente, y te quiere”. TE PUEDE INTERESAR: Si la IA difama a alguien, ¿quién es el responsable? La especulación de Rogan se dio después de meses de conversaciones sobre la IA y el fin de los tiempos. También en noviembre, Paul Kingsnorth, escritor y crítico de la modernidad, apareció en el pódcast de opinión del New York Times, Interesting Times y dijo al presentador, Ross Douthat, que “el progreso constante del sistema tecnológico” –los rápidos avances de la IA– “conduciría al surgimiento de seres muy parecidos al Anticristo”: un falso profeta que imitaría la segunda venida. El augurio de Kingsnorth se produjo tras una aparición en junio de Peter Thiel, inversor tecnológico y activista político de derecha, en el mismo pódcast, donde hizo la predicción opuesta: que pronto podría surgir una figura que prometiera seguridad y salvación de esos mismos cambios rápidos, y que esta figura sería el Anticristo, que nos alejaría de la liberación tecnológica. Tanto Thiel como Kingsnorth son figuras idiosincrásicas cuyas ideas llevan años encaminándose hacia las conclusiones apocalípticas. Y lo hacen en sintonía con una industria tecnológica que durante al menos 20 años —desde que el futurista Ray Kurzweil popularizó la idea de la singularidad tecnológica, en la que la IA supera a la inteligencia humana— ha estado obsesionada con los últimos días de la humanidad tal como la conocemos. Pero estos hombres no son solo excéntricos. Ellos reflejan una nueva atmósfera cargada de sentimiento religioso. Cada vez más, en lo que respecta a nuestras relaciones con la IA y los complejos algoritmos que dan forma a gran parte de nuestra subjetividad moderna, nos hemos deslizado hacia el lenguaje y los hábitos mentales que normalmente reservamos para las deidades. E incluso las personas que no establecen una conexión explícita entre la IA y la religión adoptan una especie de modo religioso en torno a la nueva tecnología. Este giro se produce en el contexto de una cantidad ineludible —podría decirse qué bíblica— de profecías sobre la IA desde 2022, cuando OpenAI lanzó al público ChatGPT. Ese modelo de lenguaje de gran tamaño y sus impresionantes sucesores han hecho que sea un poco más difícil descartar la idea de que estamos al borde de una revolución tecnológica, en la que máquinas con mayores capacidades que los humanos remodelarán significativamente la experiencia humana. “Es una respuesta natural o bien tener miedo de lo que se nos dice, o bien adoptar una esperanza radical, casi mesiánica, como alternativa a estar aterrorizados”, dijo Greg Epstein, capellán humanista de la Universidad de Harvard y autor del libro de 2024 Tech Agnostic: how Technology Became the World’s Most Powerful Religion, and Why It Desperately Needs a Reformation. Gran parte de la idea que tiene el público general de la promesa supuestamente trascendente de la IA proviene de sus interacciones con chatbots como ChatGPT, que parecen saberlo todo. (Y para muchos, “IA” y “chatbot” son términos intercambiables). Igual de importantes son nuestros contactos cotidianos con la IA a través de los algoritmos de personalización que impulsan las redes sociales modernas. Estos se han vuelto tan específicos, y a veces tan extraños, que en ocasiones puede parecer que contienen una chispa de algo humano, o más allá de lo humano: divino.

Puede ser difícil mirar hacia atrás cuando se está ante una tecnología que promete una transformación sin precedentes. Pero el impulso humano de encontrar asombro y asignar propiedades mágicas a lo desconocido es muy antiguo. No, no somos personas de la antigüedad que en cada aguacero e incendio ven las hazañas asombrosas de deidades caprichosas. Para empezar, sabemos de dónde viene la IA: viene de nosotros. Aun así, se ha activado un impulso similar. Y se le pueden dar muchos usos. ‘UNA MENTALIDAD ANTERIOR A LA ILUSTRACIÓN’ Hace tiempo que los científicos han comprendido que antropomorfizamos a las computadoras; las convertimos en personajes. Del mismo modo que nuestro cerebro rellena los huecos visuales cuando nuestra vista está parcialmente bloqueada (un fenómeno que un físico victoriano atribuyó a “Dios, el ‘Divino Artífice’”), de forma natural tomamos unos cuantos hilos de texto generado por computadora y los entretejemos para formar un ser completo. En 1985, Lucy Suchman, antropóloga del legendario Centro de Investigación de Palo Alto de Xerox, describió memorablemente el fenómeno como “la tendencia a atribuir una inteligencia plena sobre la base de pruebas parciales”. “En otras palabras, en cuanto los artefactos computacionales muestran indicios de capacidades reconociblemente humanas, nos inclinamos a dotarlos del resto”, escribió Suchman. Pero los chatbots de IA dan mucho más que pruebas parciales de inteligencia. Coloquiales y en mejora constante, no solo piden ser personificados, sino que, por diseño, se personifican a sí mismos. Y no podemos evitarlo, porque el sesgo humano hacia la antropomorfización es antiguo. Según el antropólogo Webb Keane de la Universidad de Míchigan, autor de Animals, Robots, Gods: Adventures in the Moral Imagination, cuando asignamos rasgos humanos a las computadoras, estamos participando en una larga tradición que incluye al oráculo de Delfos, los médiums espirituales y los tallos de milenrama del I Ching. El oráculo de Delfos era una mujer que, se creía, estaba en contacto directo con el dios Apolo: la palabra de una deidad con forma humana. Así como los chatbots parecen mediar entre una inteligencia mayor a través de una voz humana, el oráculo hacía exactamente eso. Cuando los humanos crean “algo como nosotros que tiene la posibilidad de saber más allá de lo que nosotros podemos saber”, dijo Keane, “se trata de una tecnología para percepciones superiores”. Los algoritmos que gobiernan la IA son, en efecto, tecnologías para una percepción superior: guías y mensajeros del insondablemente vasto universo digital que los humanos han pasado cuatro décadas creando. A veces, los chatbots de IA son incorpóreos, como el Dios de Abraham, comunicándose con nosotros solo a través del texto. Otras veces, aparecen como avatares digitales. Avi Schiffmann, el creador del denostado Friend, un chatbot que se lleva al cuello, reconoce este poder. En una entrevista con The Atlantic, Schiffman dijo que “la relación más cercana a la que esto equivale es hablar con un dios”. Los creadores de aplicaciones potenciadas por IA que permiten a los creyentes “enviar mensajes de texto a Jesús” —o “diosbots” similares para musulmanes e hindúes— parecen haber tenido la misma intuición. “Lo que une a los dioses de todas las tradiciones espirituales es que son capaces de comunicarse con nosotros”, escribió en un correo electrónico Meghan O’Gieblyn, autora del libro de 2021 God, Human, Animal, Machine: Technology, Metaphor, and the Search for Meaning. “Ahora nos enfrentamos a otra forma de inteligencia invisible, no humana, que se comunica lingüísticamente con nosotros. El deslizamiento hacia una descripción religiosa de la IA parece casi inevitable”. Para hacerte una idea de la textura profética de la relación chatbot-usuario, piensa en el ejemplo más extremo: la “psicosis de chatbot”, en la que la gente enloquece a través de sus conversaciones con una IA. A nada se parece tanto como al lunático que asegura estar recibiendo directamente las inescrutables instrucciones de Dios.