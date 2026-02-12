Despega por primera vez la versión más potente del cohete europeo Ariane 6

GUAYANA FRANCESA- La versión más potente del cohete Ariane 6, con cuatro propulsores, despegó este jueves desde el puerto espacial europeo de Kurú, en la Guayana Francesa, con 32 satélites de comunicaciones que colocará en una órbita terrestre baja para la constelación Leo de Amazon.

Se trata del sexto vuelo del Ariane 6 y el primero con cuatro propulsores para impulsar el cohete. Con esta configuración se duplica el rendimiento del lanzador en comparación con la versión de dos propulsores, se escoge una u otra en función de la energía requerida para el transporte de la misión al espacio.

Ciento catorce minutos de misión

El lanzamiento se produjo a las 16:45 GMT, en un día despejado, y la misión de vuelo durará 114 minutos desde el despegue hasta la separación -por tandas- de los últimos satélites.

El vuelo, que ha ido cumpliendo hasta ahora todas las etapas sin contratiempo, tuvo un “magnífico despegue”, según uno de los comentaristas de la Agencia Espacial Europea (ESA), encargada de la retransmisión, quien destacó la potencia del nuevo cohete y cómo se había sentido temblar el suelo.

El primero de 18 lanzamientos

Leo es una constelación de satélites de comunicaciones con la que Amazon pretende llevar internet rápido y asequible a quienes están fuera del alcance de las redes existentes, de acuerdo con la compañía.

El lanzamiento de hoy es el primero de los 18 que Amazon Leo ha contratado con Ariane 6 y es la primera misión de este cohete para un cliente comercial.

Una versión más potente

La configuración lanzada este jueves es la Ariane 64, de 62 metros de altura y destinada a cargas más pesadas o destinos más lejanos, que con sus cuatro motores puede llevar hasta 21,6 toneladas y 11,5 toneladas a órbita baja y geoestacionaria, respectivamente.

Igualmente, el cohete usa por primera vez su cofia larga, de 20 metros de altura y 5.4 metros de diámetro, lo que permitiría transportar cuatro jirafas de pie una sobre otra, según la comparación hecha por la ESA.