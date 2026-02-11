$!La Luna y Marte signan un vehemente año espacial de Estados Unidos





Está previsto que el histórico lanzamiento en este año de la misión Artemis II de la NASA, será el regreso del hombre a la órbita lunar en más de cincuenta años. Esta misión es parte de una gran agenda de la Agencia Espacial estadoundense y de empresas privadas tales como como las de Jeff Bezos y Elon Musk, con el objetivo de pisar la Luna y Marte, y Boeing, que busca borrar las fallas de su primer vuelo tripulado a la Estación Espacial Internacional (EEI). De esta forma, se prevé que durante este año sea el debut del aterrizador de carga de Blue Origin en la Luna, así como el aterrizaje de naves Starship en Marte, y que se lleven acabo nuevas pruebas del Starliner de Boeing después que dejara a dos astronautas varados en la EEI en 2024 y además está contemplado ocurra el primer vuelo por la órbita terrestre de los aviones espaciales de Sierra Space. TE PUEDE INTERESAR: NASA aplaza por segunda vez el lanzamiento de Artemis II tras detectar nuevas fugas de combustible Por su parte, la NASA focalizara sus esfuerzos en arribar al satélite natural de la Tierra, mientras que el sector privado espacial dará un paso hacia adelante con la intensión de dejar de ser un soporte y convertirse en un agente fundamental en el espacio. ARTEMIS II El segundo vuelo del programa Artemis de la agencia espacial estadounidense va a ser la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo; si bien no tocará la superficie lunar, su propósito será alcanzar la órbita del satélite, rodearlo y retornar a la Tierra en unos diez días.

Inicialmente estaba programado para que despegara el fin semana pasado, no obstante se pospuso a marzo después de que se detectara una fuga de combustible en las pruebas de ensayo realizadas el pasado 3 de febrero. La misión está conformada por cuatro astronautas, entre ellos el que será el primer afroamericano, la primera mujer y el primer canadiense que viajarán a la Luna, ellos son; el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, la especialista de misión Christina Koch, el piloto Victor Glover, y el comandante Reid Wiseman. Así también, la NASA tiene previsto regresar a la Luna con Artemis III, no antes de 2028. STARSHIP TIENE LA MIRA PUESTA EN MARTE SpaceX, la compañía espacial privada que fue fundada por Elon Musk, prevé mandar las primeras naves Starship hacia Marte a finales de este año, con la mira puesta en enviar las primeras misiones tripuladas al planeta rojo en 2030.

De acuerdo con SpaceX son cinco lanzamientos los que están previstos y tienen como objetivo “recopilar datos cruciales” referente a la atmósfera marciana y el posible aterrizaje en la superficie del planeta. TE PUEDE INTERESAR: Tras varios intentos, SpaceX logra lanzamiento de su megacohete Starship

Además, según la empresa espacial de Musk el viaje a Marte tendrá una una duración de seis meses y cada nave va a transportar 10 toneladas de carga. Hasta ahora, ningún ser humana ha puesto sus pies en Marte y lo que se sabe sobre el planeta rojo se limitan a los orbitadores y los varios róvers enviados en las décadas recientes. BLUE ORIGEN BUSCA ADELANTARSE A SPACEX Blue Origin, que es la empresa espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene planeado el lanzamiento de su aterrizador Blue Moon Mark 1 sobre el Polo Sur lunar a finales de 2026, en lo que será una misión no tripulada de soporte del programa Artemis.

Este va a ser la primera prueba de Blue Origin por alcanzar la superficie lunar y, una vez allí, va a realizará investigaciones científicas con el propósito de respaldar las misiones tripuladas en la Luna. Siendo así, que la MK1 buscará demostrar la capacidad de la compañía para aterrizar con precisión en el Polo Sur de la Luna sacando provecho de que SpaceX ha sido criticada por la NASA debido a sus retrasos con la Starship, la nave que la Agenia Espacial de Estados Unidos eligió originalmente para trasladar a sus astronautas a la Luna en la misión Artemis III. BOEING TENDRÁ UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN LA EEI La nave Starliner de Boeing viajará a la EEI no antes del mes de abril del año en curso, sin embargo se limitará a trasladar carga útil al laboratorio orbital en vez de transportar astronautas. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son los astronautas de la NASA que han estado varados en el espacio durante nueve meses? Su objetivo es demostrar que la compañía logro corregir las fallas en su sistema de propulsión que derivó en dejar varados a Butch Wilmore y Suni Williams en la Estación Espacial Internacional en junio de 2024, en lo que fue la primera misión tripulada a la EEI de esta compañía.

De llegar a tener éxito, en el contrato de Boeing con la NASA están incluidas tres misiones tripuladas antes del desmantelamiento del laboratorio orbital en 2031.