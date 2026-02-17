Detecta Kaspersky un virus informático instalado por defecto en 13 mil celulares Android nuevos

Tech
/ 17 febrero 2026
    Detecta Kaspersky un virus informático instalado por defecto en 13 mil celulares Android nuevos
    Personas visitan una tienda de Samsung Electronics, en Seúl, Corea del Sur. EFE/EPA/Jeon Heon-Kyun
EFE
por EFE

Keenadu envía publicidad comercial con fines fraudulentos, ya que los dispositivos contaminados funcionan como ‘bots’ que cliquean enlaces de anuncios

MOSCÚ- La compañía informática rusa Kaspersky Lab, especializada en sistemas antivirus y prohibida en Estados Unidos, detectó la instalación por defecto del virus informático Keenadu en más de 13 mil celulares Android totalmente nuevos, 9 mil de ellos en Rusia, según informó hoy el periódico ruso Védomosti.

En declaraciones al rotativo, la compañía indicó que su programa antivirus detectó la aplicación maligna no solo en móviles vendidos en Rusia, sino también en Japón, Alemania, Brasil y Países Bajos.

TE PUEDE INTERESAR: Será Mundial de Futbol atractivo para cibertaques: Kaspersky

Según Kaspersky, el virus podría haberse filtrado durante alguna de las etapas de suministros o programación de la cadena de producción de los celulares.

“Suponemos que los productores no estaban al tanto de que las cadenas de suministro estaban comprometidas, y a consecuencia de esto Keenadu se filtró en los dispositivos, ya que este programa maligno imita componentes legítimos del sistema”, explicó a Védomosti Dmitri Kalinin, experto en ciberseguridad de Kaspersky.

Añadió que “para notar a tiempo una amenaza de este tipo es importante controlar minuciosamente cada etapa de la producción de los dispositivos, para estar seguros de que el sistema operativo no está contaminado”.

Este virus es usado para utilizar la publicidad comercial con fines fraudulentos, ya que los dispositivos contaminados funcionan como ‘bots’ que cliquean enlaces de anuncios.

“Se trata de un negocio criminal altamente rentable. Mientras más ‘bots’ hay en la red, mayores son los ingresos”, indicó, al señalar que este sistema ilegal genera millonarias ganancias.

Además, Keenadu también es capaz de llegar a controlar totalmente el dispositivo y robar información personal de los usuarios, sostuvo.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

