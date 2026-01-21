Será Mundial de Futbol atractivo para cibertaques: Kaspersky

/ 21 enero 2026
    Será Mundial de Futbol atractivo para cibertaques: Kaspersky
    Kaspersky llamó a los usuarios a poner más atención en protección de datos y evitar caer en fraudes. FOTO: UNSPLASH

La firma señaló que el evento deportivo puede provocar fraudes en venta de boletos, de estafa, de venta de mercancía, de venta de playeras

El Mundial de Futbol 2026 que se realizará en el verano en México, Estados Unidos y Canadá será un evento atractivo para una mayor actividad de ciberataques, advirtió la firma especializada Kaspersky.

En conferencia de prensa para dar a conocer sus pronósticos de ciberseguridad para el año en curso, recordó que ante este tipo de eventos globales los usuarios deben estar más atentos en la protección de datos y evitar caer en fraudes relacionados con la justa deportiva.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS

“Podemos esperar inclusive estafas no sólo nacionales, sino de otros lados y de todo tipo, de venta de boletos, de estafa, de venta de mercancía, de venta de playeras. Tenemos que estar a la prevención de que ahí se viene, tanto como usuario normal, como empresa inclusive, se puede prestar a phishing, la suplantación de identidades, etcétera”, dijo Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad de la firma.

La especialista recordó que celebraciones como el Día de las Madres o grandes eventos de promociones registran un incremento en ataques, con lo cual, la magnitud del Mundial de Futbol 2026 será aún más atractivo para esta actividad.

Manjarrez dijo que entre las amenazas que se mantienen latente es la presencia de aplicaciones espía, mejor conocidas como montadeudas, las cuales tienen amplia presencia en México y pueden descargarse de las tiendas de aplicaciones tanto para los sistemas operativos Android como IOS.

Entre las amenazas para 2026, Kaspersky resaltó que se anticipa la reescritura de troyanos bancarios para distribuirse por WhatsApp, el crecimiento de deepfakes con mayor uso de inteligencia artificial, capaces de vulnerar controles biométricos, aumento de infostealers regionales, así como más ataques a pagos con tecnología NFC.

De igual forma, se prevé un mayor uso de malware con “inteligencia artificial agéntica” que se adapta al entorno; el fraude clásico adoptando nuevos métodos de distribución en redes sociales, así como la proliferación de dispositivos infectados por malware de fábrica, entre los más destacados.

