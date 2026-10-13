Entra Apple de lleno al hogar con HomeView, su primera pantalla inteligente con IA

Apple anunció este martes una ambiciosa ofensiva para conquistar el hogar conectado con el lanzamiento de HomeView, su primera pantalla inteligente equipada con inteligencia artificial (IA), acompañada de la segunda generación de su altavoz compacto HomePod mini y una nueva gama de accesorios domóticos. El dispositivo estrella de la jornada, bautizado como Apple HomeView, incorpora una pantalla Liquid Retina táctil de siete pulgadas montada sobre una base de altavoz de aluminio.

Con un precio de salida de 299 dólares, el aparato está pensado para situarse en encimeras o colgarse en paredes, busca competir de lleno frente a los ecosistemas consolidados de rivales como Amazon y Google. El equipo integra el procesador A18 y una versión renovada del asistente Siri potenciada por Apple Intelligence capaz de entender el contexto personal de los integrantes de la vivienda mediante reconocimiento facial y enlace con el iPhone. La compañía precisó que HomeView admite hasta seis perfiles independientes para proteger la privacidad de calendarios, fotos y mensajes, pero confirmó que, por el momento, no estará disponible en la Unión Europea porque Siri con IA todavía no se ofrece en ese territorio.