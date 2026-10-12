IMSS rescinde contratos a farmacéuticas por desabasto de medicinas: informa Zoé Robledo

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    IMSS rescinde contratos a farmacéuticas por desabasto de medicinas: informa Zoé Robledo
    Zoé Robledo, titular del IMSS, ante las protestas de los trabajadores por falta de medicamentos y un salario justo. VANGUARDIA

El titular del IMSS, Zoé Robledo cancela convenios con empresas proveedoras que incumplieron con las entregas pactadas de medicamentos en el país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició el proceso legal para cancelar contratos a farmacéuticas y proveedores que incumplieron con la entrega de medicamentos. Zoé Robledo, director general de la institución, confirmó que se aplicará todo el peso de la normativa contra las empresas que dejaron sin abasto a las unidades médicas.

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Las empresas sancionadas no recibirán pagos hasta que entreguen los insumos correspondientes. El IMSS otorga un plazo máximo de nueve días tras emitir una orden de reposición; si las farmacéuticas no entregan el material en ese tiempo, la institución aplica multas económicas e inicia la cancelación de los convenios.

Laboratorios de gran tamaño como PISA acumulan reportes de incumplimiento en la entrega de medicinas. Durante una conferencia conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se expusieron los casos donde el retraso constante afectó la atención de los derechohabientes.

PROTESTAS Y RECLAMOS LABORALES AUMENTAN LA PRESIÓN DEL IMSS

El personal de salud y jubilados del IMSS realizan protestas para exigir un aumento salarial justo. Médicos, enfermeras y trabajadores operativos han expresado su inconformidad ante las propuestas presentadas por las autoridades institucionales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) someterá a votación un incremento salarial del 6.8%. Esta propuesta contempla un 2.9% de aumento directo al sueldo base y un 3.9% en prestaciones. En caso de no ser aceptada, los trabajadores podrían avanzar hacia una huelga.

Zoé Robledo afirmó que las mesas de diálogo con el personal de salud continúan abiertas. El director del Seguro Social aseguró que respeta las decisiones del sindicato y que las demandas operativas y laborales se discuten directamente junto con la STPS.

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SE IMPLEMENTARA UN NUEVO ESQUEMA PARA ATENDER EL DESABASTO

Asimismo, el titular del IMSS, informó sobre la implementación de un esquema de “escucha activa” y revisión en las 277 unidades médicas donde se concentran los mayores problemas de desabasto.

El esquema constará del surtimiento de medicamentos, es decir, mecanismos para agilizar la entrega e identificar faltantes. El mantenimiento de la infraestructura, es decir, servicios de elevadores, aire acondicionado y redes hidrosanitarias.

¿QUÉ HACER SI NO TE ENTREGAN TU MEDICAMENTO EN EL IMSS?

El IMSS reporta un nivel de surtimiento de recetas del 94% en todo el territorio nacional. El 6% restante corresponde al déficit ocasionado por las fallas en las entregas de los laboratorios privados.

Los usuarios que reciban una receta incompleta pueden solicitar ayuda por teléfono o internet. El IMSS habilitó el número telefónico 55 9262 9069 y sus canales digitales para gestionar la entrega del medicamento en menos de 36 horas.

Para realizar el trámite, el paciente solo necesita presentar su CURP y la receta expedida por su médico. Las autoridades buscan resolver el desabasto directo al usuario mientras concluyen los procesos de sanción contra las empresas incumplidas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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