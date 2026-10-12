IMSS rescinde contratos a farmacéuticas por desabasto de medicinas: informa Zoé Robledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició el proceso legal para cancelar contratos a farmacéuticas y proveedores que incumplieron con la entrega de medicamentos. Zoé Robledo, director general de la institución, confirmó que se aplicará todo el peso de la normativa contra las empresas que dejaron sin abasto a las unidades médicas.

Las empresas sancionadas no recibirán pagos hasta que entreguen los insumos correspondientes. El IMSS otorga un plazo máximo de nueve días tras emitir una orden de reposición; si las farmacéuticas no entregan el material en ese tiempo, la institución aplica multas económicas e inicia la cancelación de los convenios.

Laboratorios de gran tamaño como PISA acumulan reportes de incumplimiento en la entrega de medicinas. Durante una conferencia conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se expusieron los casos donde el retraso constante afectó la atención de los derechohabientes.

PROTESTAS Y RECLAMOS LABORALES AUMENTAN LA PRESIÓN DEL IMSS

El personal de salud y jubilados del IMSS realizan protestas para exigir un aumento salarial justo. Médicos, enfermeras y trabajadores operativos han expresado su inconformidad ante las propuestas presentadas por las autoridades institucionales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) someterá a votación un incremento salarial del 6.8%. Esta propuesta contempla un 2.9% de aumento directo al sueldo base y un 3.9% en prestaciones. En caso de no ser aceptada, los trabajadores podrían avanzar hacia una huelga.

Zoé Robledo afirmó que las mesas de diálogo con el personal de salud continúan abiertas. El director del Seguro Social aseguró que respeta las decisiones del sindicato y que las demandas operativas y laborales se discuten directamente junto con la STPS.