Harfuch revela que se construirán seis penales tras asesinatos en El Castillo de Mazatlán

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    Harfuch revela que se construirán seis penales tras asesinatos en El Castillo de Mazatlán
    La construcción en Sinaloa tendrá capacidad para 2 mil 640 personas privadas de la libertad y forma parte de la estrategia para reforzar la seguridad y recuperar el control de las cárceles. CAPTURA DE PANTALLA

El proyecto contempla 18 mil 480 espacios penitenciarios en seis estados del país

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en México, como parte de las acciones del Gobierno federal para fortalecer el sistema carcelario, mejorar las condiciones de vigilancia y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de estos establecimientos.

El anuncio se produce después de los hechos violentos registrados la semana pasada en el centro penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde una serie de riñas dejó un saldo de 12 internos muertos y alrededor de diez personas lesionadas, situación que volvió a colocar bajo atención pública las condiciones de seguridad y el control institucional dentro de los penales.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, los seis complejos estarán distribuidos en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora, y en conjunto tendrán una capacidad proyectada de 18 mil 480 espacios.

La primera obra se realizará en Sinaloa, con recursos federales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nuevo centro penitenciario sinaloense tendrá capacidad para 2 mil 640 personas y contará con instalaciones diseñadas para fortalecer la supervisión, mejorar la clasificación de los internos y reducir los riesgos asociados con la operación de grupos delictivos dentro de las cárceles.

Durante su intervención, García Harfuch destacó que el proyecto no constituye una acción aislada, sino que se integra a una estrategia de seguridad más amplia para la entidad, que incluye el fortalecimiento de las corporaciones policiales y de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

En ese contexto, explicó que personal del Ejército Mexicano se encuentra comisionado a la Policía Estatal para apoyar sus labores mientras se avanza en el fortalecimiento de la corporación.

También señaló que se trabaja en el desarrollo de las capacidades de la policía y la Fiscalía estatal.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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