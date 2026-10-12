Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo

Un muy buen fin de semana espera el sector turismo local ante los eventos que arrancan el próximo jueves y seguirán hasta el domingo, periodo en que se espera que 1,500 habitaciones de hotel se llenen por los visitantes foráneos, lo que representará una ocupación del 75 a 80%.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, dijo que esta semana se tiene el Rodeo Saltillo, un Congreso del Adulto Mayor, el evento de la Saltillera y otro más deportivo.

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Ante ello, de una ocupación promedio de 55 a 60%, se espera que de jueves a domingo se vaya al 75 a 80%, asimismo que estos eventos generan 1,500 habitaciones de hotel ante los foráneos que visitarán la plaza, entre visitantes y proveedores de los propios eventos.

En una semana normal los ingresos que genera la ocupación hotelera es de 25 millones de pesos, sin embargo, esta semana se contempla, sumando el hospedaje, la visita a restaurantes y demás gastos que generen los visitantes, llegar a una derrama económica de 60 a 70 millones de pesos.

Aunado a estos eventos y los demás que se tendrán las siguientes semanas de octubre, nada más en hospedaje este mes se contempla que en lugar de los cien millones que se venían generando, octubre estará concluyendo con 220 ó 230 millones de pesos.

Finalmente comentó que las próximas semanas se celebrará la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de Canacintra, el encuentro de mujeres de comunidad cristiana y el evento del clúster de logística entre otros.