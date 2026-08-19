Estas imágenes de la NASA muestran el cráter provocado por un cohete de SpaceX que chocó en la Luna

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    Estas imágenes de la NASA muestran el cráter provocado por un cohete de SpaceX que chocó en la Luna
    Fotos tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, muestra imágenes del antes (a la izquierda) y el después de un cráter reciente en la Luna, creado por una colisión de un cohete de SpaceX. AP/NASA
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La etapa superior del cohete Falcon se estrelló contra la Luna a 8,700 km/h el 5 de agosto, tras haber vagado por el espacio durante más de un año

CABO CAÑAVERAL- Una sonda espacial de la NASA que orbita la Luna está proporcionando las vistas más nítidas hasta ahora del cráter que dejó el impacto de un cohete de SpaceX.

La agencia espacial difundió el martes fotos del antes y el después de la zona del impacto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/chocaran-restos-de-un-cohete-de-spacex-enviado-al-espacio-en-enero-de-2025-contra-la-luna-HE22626302

La etapa superior del cohete Falcon se estrelló contra la Luna a 8,700 km/h (5,400 mph) el 5 de agosto, tras haber vagado por el espacio durante más de un año. Había lanzado en 2025 un par de módulos privados de alunizaje con experimentos e incluso un diminuto rover, como parte del plan de la NASA para comercializar la exploración lunar.

$!En la imagen distintos ángulos del cráter formado tras el impacto de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX contra la superficie lunar.
En la imagen distintos ángulos del cráter formado tras el impacto de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX contra la superficie lunar. EFE/NASA Goddard/Intuitive Machines

A partir de estas nuevas fotos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter reciente parece tener 18 metros (60 pies) de ancho y menos de 3 metros (10 pies) de profundidad, indicaron científicos.

https://vanguardia.com.mx/tech/confirma-la-nasa-que-los-restos-de-un-cohete-de-spacex-impactaron-en-la-luna-CB22679865

Se ven con claridad vetas oscuras y brillantes que salen desde el cráter como alas de mariposa. Las líneas más oscuras representan material excavado que estaba cerca de la superficie y que fue moldeado por viento solar, rayos cósmicos e impactos de micrometeoritos durante milenios. Los rayos más brillantes indican rocas y tierra recientes que fueron arrojadas desde más abajo.

La nave fotografió el cráter una semana después de la colisión desde 96 kilómetros (60 millas) de altura, mientras avanzaba a 1,6 kilómetros (1 milla) por segundo. Los controladores de vuelo tuvieron que inclinar la nave para que sus cámaras apuntaran hacia la escena del impacto.

La sonda completa una órbita polar lunar cada dos horas, mientras la Luna rota debajo. Pasaron seis días antes de que la escena del choque quedara a la vista.

La nave Danuri de Corea del Sur fue la primera en llegar a la zona para transmitir fotos.

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