Google Maps hará uso de la IA para brindar al usuario una experiencia más conversacional

SAN FRANCISCO- El gigante tecnológico se encamina a través de la inteligencia artificial que su aplicación sea más un copiloto para el usuario.

Impulsada por Gemini, que es la tecnología de IA de Google, la que es considerada como la aplicación de navegación más popular del mundo se va a convertir en un compañero más conversacional, la compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Veo 2, el nuevo modelo IA de Google para generar vídeos de alta resolución

En este sentido, esta experiencia manos libres convertirá Google Maps en algo más similar a un pasajero intuitivo con la capacidad de poder dirigir al conductor a su destino mientras, además, brinda recomendaciones cercanas a su lugar de destino sobre lugares para comer, comprar o hacer turismo, cuando se le pida dar un consejo.

“No se requiere buscar a tientas, ahora solo puedes preguntar”, asevera Google en una publicación de blog sobre la renovación de la aplicación.

Así mismo, esta previsto que las funciones de IA posibiliten que Google Maps sea más preciso al señalar los puntos de referencia para indicar el lugar en donde girar en vez de depender de notificaciones de distancia.

TE PUEDE INTERESAR: Así es como funciona el rastreador de precios para hoteles de Google

Hay oraciones que los chatbots de IA, como Gemini y ChatGPT de OpenAI, inventan cosas, situaciones que se conocen como “alucinaciones” en el lenguaje tecnológico, sin embargo Google se compromete que las salvaguardas integradas van a evitar que Maps termine por enviar a a los conductores por el camino equivocado.

Es por esta razón, que Toda la información de la que se alimenta Gemini va a ser extraída de los coerca 250 millones de lugares almacenados en la base de datos de reseñas de Google Maps que se han estado acumulando en los últimos 20 años.

Estas nuevas funciones de IA de Google Maps serán implementadas tanto en los dispositivos móviles de Apple como Android.