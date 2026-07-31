¡Histórico!, la sonda japonesa Hayabusa2 realiza el sobrevuelo más cercano a un asteroide jamás registrado

El pasado domingo 5 de julio, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) consiguió con éxito la que es la primera telemetría láser del mundo cuando se sobrevoló un asteroide; para lograr este hito hizo uso del “altímetro láser LIDAR” que se encuentra a bordo del explorador de asteroides Hayabusa2 cuando la sonda realizó una exploración del asteroide Torifune que está cercano al Planeta Tierra, describe un comunicado publicado en el sitio web de la agencia espacial japonesa. La telemetría láser es una tecnología con la cual es posible poder medir la distancia de ·un objetivo con alta precisión mediante el envío de pulsos láser y la medición del tiempo que tardan en reflejarse en la superficie del objetivo y regresar”, destalla JAXA.

Anteriormente, explica el comunicado, el LIDAR de Hayabusa2 ya había logrado obtener “resultados significativos al adquirir datos sobre la topografía de la superficie del asteroide Ryugu, además de desempeñar un papel importante en la navegación de la nave espacial”; no obstan, la telemetría láser llevada a cabo durante el sobrevuelo del asteroide Torifune “representaba un desafío de una naturaleza distinta”. Con el propósito de que la medición fuera exitosa, JAXA precisa que “el láser debía apuntarse desde una nave espacial en rápido movimiento hacia un objetivo pequeño (el asteroide Torifune), de manera similar al Yabusame (el arquería tradicional japonesa a caballo), donde es necesario controlar el caballo, la postura y disparar la flecha sin perder el instante crucial en que el objetivo está a la vista”. La Agencia de Noticias AFP cita una delación de Yuya Mimasu, quien es un científico de la JAXA al referirse al logro de la sondo japonesa dijo que “los resultados muestran que, en comparación con todas las sondas espaciales del mundo entero que han llevado a cabo misiones de sobrevuelo, esta fue la que pasó más cerca de un asteroide”.

Para lograr “controlar con precisión la trayectoria y la orientación de la nave, así como configurar los instrumentos para garantizar que el ruido no se detectara falsamente como una señal reflejada, fueron factores esenciales para el éxito de esta difícil operación”, indica JAXA, Gracias a las “preparaciones avanzadas” y al trabajo del equipo de la la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón se consiguió “este increíble logro: la telemetría se realizó con éxito en dos ocasiones, a las 18:29 y 56.5 segundos, y a las 18:29 y 57.5 segundos (aproximadamente 4 y 3 segundos antes del punto de máxima aproximación a Torifune), desde distancias de unos 20 km y 15 km, respectivamente”, resalta el comunicado.

El láser incorporado en la sonda espacial Hayabusa2 se enfocó “en un haz extremadamente estrecho”, por lo que solo impactó “en una pequeña porción de la superficie de Torifune”. “En concreto, cuando la distancia era de 20 km, el área iluminada se limitó a una región de aproximadamente 30 m de diámetro (23 m a los 15 km). Actualmente, el equipo está realizando un análisis detallado para determinar exactamente en qué punto de la superficie de Torifune impactó el láser”, explica JAXA. AFP señala que según el diario de negocios Nikkei el récord anterior fue establecido por sonda china, que consiguió volar “a menos de 770 metros de la superficie de un asteroide”.

De acuerdo con AFP, la misión la sonda japonesa Hayabusa2 ocurre después de la exitosa prueba de la NASA que llevó acabo en 2022, cuando logró modificar la órbita del asteroide Dimorphos al impactarlo de manera deliberada contra él con una nave. “La JAXA y la Agencia Espacial Europea se han unido en otra misión de “defensa planetaria” para explorar el asteroide Apophis, que pasará cerca de la Tierra en abril de 2029”, concluye AFP. Con información de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Agencia de Noticias AFP.