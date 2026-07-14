La guerra de las consolas: ¿Por qué el mundo entero está atacando a PlayStation y Xbox?

Desde hace dos semanas no hay publicación en las redes sociales de PlayStation (PS) que no quede inmediatamente inundada por comentarios críticos que, muchas veces, ni siquiera tienen relación con el contenido publicado. Esto se debe a una decisión de la compañía, anunciada casi de pasada, cuyas repercusiones afectan a toda la industria de los videojuegos. Play has limits El 1 de julio Sony anunció a través de PS que para 2028 cesará la producción de juegos en formato físico: no más discos. El brevísimo artículo en el blog no tiene opción para comentar pero su difusión en redes, particularmente Twitter (X), se llenó de comentarios cuestionando la decisión, no solo por individuos, sino también por organizaciones dedicadas a la preservación histórica de los videojuegos.

Important updates:



News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

La noticia fue un golpe duro porque llega en un momento donde los servicios digitales de streaming están ofreciendo cada vez menos al consumidor, con comerciales, cobros en aumento y un contenido en decadencia. La idea de un futuro totalmente digital en el ecosistema de PS —históricamente susceptible a hackeos y apagones— no propone una perspectiva alentadora. El tuit donde se hizo el anuncio superó los 120 mil comentarios, todos furiosos al respecto. La cosa no ha cambiado mucho en medio mes, a pesar de que PS se alejó de redes durante seis días. Desde su regreso a Twitter cada nueva publicación recibe de 5 a 10 comentarios por cada me gusta, superando los miles o decenas de miles de interacciones negativas, exigiendo a la compañía que atienda la situación y de una respuesta al respecto. Todo esto aunado a cancelaciones masivas del servicio digital PS Plus. Millonarios pero incosteables El 6 de julio Asha Sharma, CEO de Xbox, hizo público un e-mail donde se dio a conocer el despido de mil 600 empleados y la separación de 4 estudios —otros mil 600 empleados más—, ante una reorganización interna de la compañía, tan solo unos años después de haber adquirido muchas de ellas. Tres días después la compañía Ubisoft despidió a 51 personas de sus estudios en Barcelona a la par del exitoso lanzamiento de “Assassin’s Creed: Black Flag Resynched”, que vendió más de 2 millones de copias en sus primeras 24 horas.

This is an important email I sent today to all employees at XBOX:



Team,



We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include... — ASHA (@asha_shar) July 6, 2026

Esto se suma a la miríada de despidos masivos que ha sufrido la industria a lo largo de los últimos años, muchos de los cuales llegan de la mano de otros exitosos lanzamientos y rachas de crecimiento en empresas como Sony, Xbox, Blizzard-Activision, Ubisoft y EA Games. La incertidumbre laboral ha sido la constante, sobre todo en el ámbito AAA, uno que a diferencia de las empresas independientes aseguraba un panorama muy diferente hace menos de una década. Hoy las grandes franquicias, desde Assassin’s Creed hasta Grand Theft Auto (GTA), invierten millones y millones en producción, mientras los recortes laborales se convierten en estrategias fáciles para recuperar algo de ese dinero, sin compartir las ganancias con quienes lo hicieron posible. Esto a su vez está afectando la calidad de los productos finales, donde la innovación y el experimento están limitados en favor de fórmulas que puedan asegurar mejores números para los inversionistas.

El candidato a la presidencia de Francia, Jean-Luc Mélenchon, arremete contra PlayStation y Rockstar Games:



“Con GTA 6 sin disco y el anuncio de Sony de poner fin a la ventas de discos físicos, surge la pregunta de cómo consideramos estos productos.



El videojuego no es una... pic.twitter.com/vx8TgoevoP — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) July 2, 2026

La resistencia llegó a México Además de la protesta en línea que continúa contra Sony, así como las críticas a Xbox, a nivel legislativo ya hay varias demandas contra PS por “estrategias anti-consumidor” y “monopolio”, al obligar a los jugadores a utilizar su sistema, sus precios y sus condiciones para disfrutar de este pasatiempo. Organizaciones sin fines de lucro y legisladores y políticos en Países Bajos, Inglaterra, Australia, Portugal, España, Francia y Brasil ya han comenzado litigios contra la compañía bajo dichos argumentos. Esta semana se sumaron Estados Unidos y México, donde específicamente la diputada Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio confirmaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio con el objetivo de que se investigue a Sony.

Analicemos la situación de las demandas y la presión contra Sony, que tiene mucho jugo.



Ha salido Michael McGrath, un comisario de los 27 que tiene la Comisión Europea, a decir que no pueden hacer rectificar a PlayStation para que siga haciendo juegos en físico.



Mientras tanto,... pic.twitter.com/XabAZaCgYz — 𝐒𝐡𝐮𝐧𝐤𝐢𝐫𝐨𝐭𝐡 #SavePhysicalGaming (@Shunkiroth) July 14, 2026

“Si quitan el disco por completo, Sony sería juez y parte de todo: la consola, la tienda, la distribución y el precio. Sin nadie que le compita. Y no solo afecta a los jugadores: los estudios que hacen los videojuegos también quedarían atrapados”, comentó Reyes en redes sociales, agregando que un futuro digital en países donde la conectividad a internet no es total, como México, dejaría fuera a muchos usuarios. La competitividad de los precios en línea contra las opciones físicas incluso fue reconocida por PS en una publicación de hace varios años que resurgió esta semana, donde le responden a un usuario que se queja por los precios de la tienda en línea y le responden “¿No te gustan los precios de la PS Store? Compra en físico”.

"Steam también es digital, te van a quitar los juegos"



No, no va a pasar. La documentación de Steam advierte a los Publishers que el juego, aunque se retire de la tienda, DEBE seguir ofreciendo la descarga del mismo.



Es una condición de publicación en Steam. pic.twitter.com/u2ZUMZVbj6 — Veiled (Pensando que jugar ahora) (@danielfgnin) July 3, 2026

Rentar el futuro o izar las velas La apuesta de Sony en estos momentos, una a la que Xbox también está apuntando —aunque de manera más discreta, pero informes extraoficiales lo confirman—e incluso Nintendo ya empezó a preparar, es a generar un ecosistema donde los usuarios dependan exclusivamente de sus servicios. SI bien se ha incrementado el consumo de contenidos digitales —Sony asegura que 85% de sus ventas son digitales, aunque otras estadísticas confirman que de los juegos disponibles en formato físico las ventas en disco superan el 70%—, la eliminación de alternativas para la adquisición de juegos —es decir, acabar con la competencia para ejercer un monopolio sobre el mercado— es una de las principales preocupaciones.

Over 100 games are being removed from the PlayStation store as Sony cracks down on ‘shovelware’



Studio Afil Games has had all of their titles removed from the platform "as a result of these new guidelines” pic.twitter.com/NkLJEsOZLe — Dexerto (@Dexerto) June 27, 2026

Con el próximo lanzamiento de GTA VI sin formato físico —una decisión que también ha sido muy cuestionada— se ponen las bases de un futuro donde los gamers no serán dueños de sus juegos, solo pagarán por usarlos un tiempo. Porque el 1 de julio Sony también anunció que cerrará las tiendas digitales para sus consolas PlayStation 3 y PS Vita, empezando en agosto con México y siguiendo con otras partes de América Latina y el mundo. Los juegos que solo existen en digital para esas plataformas ya no se podrán jugar nunca más. Este control sobre las librerías personales de los usuarios, acaba con toda idea de propiedad privada en este ámbito y entrega a las corporaciones la facultad para revocar licencias y permisos o borrar cuentas completas. Todo esto sin verse obligados a otorgar reembolsos, algo contra lo que también se está buscando legislar.

Sony is in FULL PANIC MODE right now



A Discord user named RSantila has reportedly managed to boot Astro Bot on PC using SharpEmu, a PS5 emulator for Windows PC.



Astro Bot is a 2024 PS5 exclusive, so seeing it even boot on a PC is a HUGE!!! PS5 emulation development is moving... pic.twitter.com/bP1qGkf5RL — TechDroider (@techdroider) July 14, 2026