NASA aplaza por segunda vez el lanzamiento de Artemis II tras detectar nuevas fugas de combustible

La NASA anunció el aplazamiento, por segunda ocasión, de su misión lunar Artemis II, luego de que durante el más reciente ensayo general se detectaran nuevas fugas de hidrógeno líquido en el cohete Space Launch System (SLS). La agencia espacial informó que marzo es ahora la fecha más temprana posible para intentar el lanzamiento, con el fin de revisar a detalle los datos obtenidos y realizar un segundo ensayo previo al despegue. A través de sus cuentas oficiales, la NASA confirmó que el último ensayo general con tanques llenos concluyó durante la madrugada del 3 de febrero, y que los equipos de ingeniería requieren más tiempo para evaluar el desempeño de los sistemas críticos del vehículo espacial. TE PUEDE INTERESAR: NASA te lleva a la Luna: así puedes enviar tu nombre al espacio en la misión Artemis II de 2026 LA NASA FIJA EL MES DE MARZO COMO LA FECHA MÁS TEMPRANA DE LANZAMIENTO En un mensaje difundido por la cuenta de la NASA en español, la agencia explicó los motivos del nuevo aplazamiento y subrayó que la seguridad sigue siendo el eje central de la misión. En su publicación señaló: “Tras el ensayo general con tanques llenos de @NASAArtemis II, completado en la madrugada del 3 de febrero, ahora apuntamos a marzo como la fecha más temprana de lanzamiento, para poder revisar datos y hacer un segundo ensayo”. La NASA también precisó que, durante la prueba de cuenta regresiva, se registró un incidente que obligó a detener el proceso pocos minutos antes del final: “Los ingenieros realizaron una primera prueba de cuenta atrás terminal, pero esta se detuvo a 5 minutos del final por un aumento en una fuga de hidrógeno líquido. La seguridad de la tripulación sigue siendo la máxima prioridad”.

NASA LLEVA A CABO ENSAYO GENERAL DEL LANZAMIENTO DE ARTEMIS II El ensayo general, conocido como wet dress rehearsal, se llevó a cabo durante la madrugada del martes e incluyó la carga completa de propelente criogénico en los tanques del SLS. De acuerdo con la NASA, el procedimiento permitió alimentar el cohete, enviar personal a la plataforma de lanzamiento para cerrar la nave Orión y vaciar posteriormente el vehículo de forma segura. Este tipo de ensayo funciona como una prueba integral de prelanzamiento, diseñada para identificar fallas potenciales y corregirlas antes de un intento real de despegue. Durante los dos días de pruebas, los ingenieros enfrentaron varios desafíos técnicos, aunque lograron cumplir con una parte importante de los objetivos establecidos. DETECTAN FUGAS DE HIDRÓGENO Y PROBLEMAS TÉCNICOS La NASA detalló que la cuenta regresiva, que inició aproximadamente 49 horas antes del lanzamiento simulado, comenzó a las 8:13 p. m. (hora del Este) del 31 de enero. Durante las operaciones de repostaje del 2 de febrero, los equipos monitorearon los efectos del frío en el Centro Espacial Kennedy, ya que las bajas temperaturas retrasaron el inicio de la carga de propelente hasta que algunas interfaces alcanzaron rangos térmicos aceptables. Durante el llenado de los tanques, los ingenieros detectaron una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz encargada de dirigir el propelente a la etapa central del cohete. Este problema provocó un retraso significativo en la cuenta regresiva, mientras se detenía el flujo de hidrógeno, se permitía el calentamiento de la interfaz para que los sellos se reacomodaran y se ajustaban los niveles de carga. Aunque finalmente se logró llenar tanto la etapa central como la etapa de propulsión criogénica provisional, un nuevo incremento en la tasa de fuga de hidrógeno líquido obligó al secuenciador de lanzamiento terrestre a detener automáticamente la cuenta regresiva cuando restaban alrededor de cinco minutos. VÁLVULA DE PRESURIZACIÓN REQUIRIÓ SER AJUSTADA Además de las fugas, la NASA informó que una válvula asociada con la presurización de la escotilla del módulo de tripulación Orión, la cual había sido reemplazada recientemente, requirió reapriete, lo que prolongó las operaciones de cierre más de lo previsto. El frío también afectó a varias cámaras y equipos de apoyo, aunque estas condiciones no impidieron el desarrollo del ensayo, pero sí habrían requerido atención adicional el día del lanzamiento. Asimismo, los ingenieros continúan trabajando para resolver interrupciones detectadas en los canales de comunicación de audio entre los equipos de tierra, fallas que ya se habían presentado en semanas previas y que se repitieron durante el ensayo general. NASA REALIZA AJUSTES EN PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA TRIPULACIÓN Durante la prueba, el equipo implementó procedimientos actualizados para purgar las cavidades del módulo de servicio de Orión con aire respirable, en lugar de nitrógeno gaseoso, durante las operaciones de cierre de la tripulación. Esta modificación busca garantizar que el personal que asiste a los astronautas dentro de la Sala Blanca pueda operar de manera segura. La NASA reiteró que, con marzo como ventana tentativa de lanzamiento, los equipos revisarán exhaustivamente todos los datos del ensayo, corregirán cada problema identificado y repetirán las pruebas necesarias antes de anunciar una fecha oficial de despegue.