Libera espacio en tu cuenta de Gmail y aumenta la productividad de tu correo electrónico

El servicio de correo electrónico de Google, Gmail, es unas de las herramientas más esenciales, aunque es muy probable encontrarse un desorden en la bandeja de entrada, llena de correos no leídos, archivos adjuntos que ocupan mucho espacio y spam.

Así que mantener ordenado ese espacio sumamente necesario en tu computadora facilitará la gestión de los correos electrónicos y garantizará que no se desperdicie almacenamiento.

Así que sigue estos sencillos consejos que te potenciarán la productividad de tu correo electrónico en Gmail:

TE PUEDE INTERESAR: Guía paso a paso: Enviar correos confidenciales en Gmail

ELIMINA CORREOS NO DESEADOS

Antes que nada, una de las primeras actividades a realizar debe ser liberar espacio en la cuenta al deshacerse de correos no deseados, aunque también es tardado y es necesario dedicar tiempo a revisar la bandeja de entrada, así como las carpetas de correos no deseados, promociones, notificaciones y social. Después identifica y elimina los mensajes que no sean importantes, obsoletos, notificaciones antiguas y correos que no son necesario conservar.

VACIAR PAPELERA Y SPAM

Cabe destacar que una vez eliminados no lo hacen al 100%, es necesario vaciar la capeta de papelera y la carpeta de spam. Hay que asegurarse de que ambas estén completamente vacías; es importante tener presente que los correos en estas ventanas se borran automáticamente después de 30 días, a menos que se haya cambiado esta configuración.

ELIMINAR CORREOS CON ARCHIVOS ADJUNTOS GRANDES

Si es un constante el recibir correos con archivos adjuntos grandes, este puede ser uno de los principales responsables de ocupar más espacio en una cuenta de Gmail. Para localizarlos solo es necesario utilizar la opción de “tamaño” para identificar los correos con archivos grandes. Se puede especificar un tamaño mínimo en megabytes (MB) o gigabytes (GB) para buscar.

Aunque recuerda respaldar dichos archivos, es decir, descargarlos, antes de eliminar los mensajes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué! ¿Se tendrá que pagar por WhatsApp? Google cambia políticas de almacenamiento

FILTRA CORREOS

Gmail ofrece la posibilidad de filtrar correos por formato y fecha, así como eliminar correos en función de la fecha en que fueron recibidos. También se pueden visualizar solo los correos que contienen adjuntos archivos en un formato específico; los cuales pueden ser encontrados fácilmente en la bandeja de entrada, empleando los filtros de búsqueda disponibles en la barra superior de Gmail. Eliminar correos con archivos adjuntos innecesarios ayudará a liberar una cantidad significativa de espacio.

ETIQUETAS Y CATEGORÍA

El correo electrónico ofrece opciones para organizar tus mensajes utilizando etiquetas y categorías. Herramienta ideal para clasificar y archivar correos que desean conservar sin llevar la bandeja de entrada, lo que permitirá mantener los correos importantes fácilmente accesibles.

DESVINCULAR ADJUNTOS DE CORREOS

Si hay correos con adjuntos grandes que ocupan espacio, es posible desvincular estos archivos utilizando una extensión de Chrome como “Dittach”, que permite guardar adjuntos en Google Drive y eliminarlos del correo original.

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y GOOGLE DRIVE

Una estrategia eficaz para liberar espacio en Gmail es utilizar el almacenamiento en la nube, como Google Drive u OneDrive.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué mi WhatsApp no funciona? De esta forma podrás saber la razón de la falla

GESTIONAR SUSCRIPCIONES

Con el tiempo, es posible tener una subscripción a diversas listas de correo y boletines, para esto en necesario revisar la bandeja de entrada y darse de baja de las suscripciones que ya no son útiles, lo que reducirá la cantidad de correos no deseados que llegan a la bandeja de entrada.

‘ARCHIVAR’

En lugar de eliminar correos importantes, se puede utilizar la función “Archivar”, esto moverá los correos a la carpeta “Todos” y los ocultará de tu bandeja de entrada principal. Para archivar un correo, simplemente se selecciona el correo que se desea archivar y hacer clic en el ícono de archivo.

¿Qué otros consejos sirven para aumentar la productividad de tu correo electrónico?