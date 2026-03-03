$!Llegan MacBook Air y Pro con potente chip M5 y más enfoque en IA

En un movimiento que marcará el rumbo de las laptops premium este año, Apple presentó este martes su nueva generación de procesadores y portátiles diseñados para profesionales, creativos y usuarios avanzados: los chips M5 Pro y M5 Max, integrados en la renovada MacBook Pro, junto con una actualización estratégica de la MacBook Air con el chip M5.

M5 PRO y M5 MAX: POTENCIA E IA NATIVA PARA TRABAJO EXTREMA

Los nuevos M5 Pro y M5 Max representan el salto más ambicioso de la firma de Cupertino hasta la fecha, marcando un antes y un después en rendimiento y capacidades de inteligencia artificial en una laptop.

Ambos chips integran una arquitectura de CPU de 18 núcleos, incluyendo seis “super cores” diseñados para rendimiento individual extremo y hasta 40 núcleos de GPU en la versión Max.

Están construidos con una Fusion Architecture que combina dos matrices de procesador para lograr mayor rendimiento y ancho de banda.