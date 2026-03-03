Llegan MacBook Air y Pro con potente chip M5 y más enfoque en IA

    Llegan MacBook Air y Pro con potente chip M5 y más enfoque en IA
Apple lanzó su nueva generación de procesadores y portátiles para profesionales, creativos y usuarios avanzados

En un movimiento que marcará el rumbo de las laptops premium este año, Apple presentó este martes su nueva generación de procesadores y portátiles diseñados para profesionales, creativos y usuarios avanzados: los chips M5 Pro y M5 Max, integrados en la renovada MacBook Pro, junto con una actualización estratégica de la MacBook Air con el chip M5.

M5 PRO y M5 MAX: POTENCIA E IA NATIVA PARA TRABAJO EXTREMA

Los nuevos M5 Pro y M5 Max representan el salto más ambicioso de la firma de Cupertino hasta la fecha, marcando un antes y un después en rendimiento y capacidades de inteligencia artificial en una laptop.

Ambos chips integran una arquitectura de CPU de 18 núcleos, incluyendo seis “super cores” diseñados para rendimiento individual extremo y hasta 40 núcleos de GPU en la versión Max.

Están construidos con una Fusion Architecture que combina dos matrices de procesador para lograr mayor rendimiento y ancho de banda.

La potencia gráfica y de IA supera hasta 4× el cómputo de generaciones previas y hasta 8× respecto a los chips M1 en tareas específicas, consolidando el enfoque de Apple en procesamiento local y eficiente de modelos de inteligencia artificial.

Este diseño no solo acelera procesos altamente demandantes como renderizado 3D, compilación de código y entrenamiento de modelos de IA, sino que además eleva la velocidad multicore hasta un 30 % en comparación con la generación anterior.

MACBOOK PRO: LA HERRAMIENTA PARA PROFESIONALES

La reinventada MacBook Pro ahora equipa los chips M5 Pro y M5 Max en versiones de 14 pulgadas y 16 pulgadas, con mejoras clave que reflejan la ambición de Apple por dominar el segmento pro:

-Almacenamiento base de 1 TB en modelos M5 Pro y 2 TB en M5 Max, eliminando la necesidad de dependencias externas en proyectos pesados.

-Soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thunderbolt 5 con conectividad extendida para periféricos y displays de alta resolución.

-Pantalla Liquid Retina XDR, batería con hasta 24 h de autonomía y cámara de 12 MP con Center Stage, consolidando a esta serie como la opción más versátil para creadores y desarrolladores.

Apple ha enfatizado que estos portátiles no sólo son más rápidos, sino que están diseñados para ejecutar cargas de trabajo complejas en el dispositivo, reduciendo la dependencia de servicios en la nube y preservando la privacidad y eficiencia energética del usuario.

MACBOOK AIR CON M5: POTENCIA ACCESIBLE PARA TODOS

Junto con la línea Pro, Apple lanzó la nueva MacBook Air equipada con chip M5, que trae el rendimiento mejorado.

El chip M5 no solo ofrece más velocidad que su predecesor, sino que también incorpora mejoras de IA y procesamiento que benefician tareas cotidianas y creativas.

Apple duplicó la capacidad de almacenamiento base y fortaleció la conectividad para garantizar que la Air siga siendo la mejor opción para estudiantes, profesionales móviles y usuarios creativos.

¿CUÁNDO LLEGARÁ A MÉXICO?

Las preordenes de la MacBook Pro y la MacBook Air con los nuevos M5 estarán disponibles a partir del 4 de marzo, con envíos a partir del 11 de marzo, marcando un ciclo clave en el calendario tecnológico de 2026.

