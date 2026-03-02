Nuevo iPhone 17e y el nuevo iPad Air vienen con mejoras en rendimiento y conectividad

Apple indica que con el MagSafe, los usuarios estarán posibilidad de poder experimentar una carga inalámbrica rápida, asó como “acceder a todo un ecosistema de accesorios, como cargadores y fundas”.

Además, explica el comunicado, “el iPhone 17e también viene con el C1X, un módem celular de última generación diseñado por Apple, que es hasta dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16e”; asimismo, ese nuevo modelo posee “la cámara Fusion de 48 MP permite tomar fotos increíbles, incluidos retratos de última generación, y grabar videos 4K en Dolby Vision. También viene con un teleobjetivo de calidad óptica de 2x. Es como tener dos cámaras en una. La pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas incorpora Ceramic Shield 2, que reduce los reflejos y ofrece una resistencia a los rayones tres veces mayor en comparación con la generación anterior”.

Así mismo, prosigue Apple, en el núcleo del iPhone 17e se ubica el “chip A19 de última generación”, mismo que ofrece “un rendimiento excepcional para todo tipo de tareas”.

“El iPhone 17e, ofrece una relación costo-beneficio increíble, con un rendimiento más rápido, un sistema de cámara avanzado, mayor resistencia, toda la magia de MagSafe y el doble de almacenamiento inicial con 256 GB”, describe un comunicado publicado en el sitio web de Apple.

La compañía dio a conocer a través de un comunicado que ambos modelos van a estar disponibles a partir del miércoles 11 de marzo, y se podrán hacer reservas desde el 4 de marzo, en tiendas de Apple y distribuidores autorizados en múltiples países.

“Y cuando los usuarios del iPhone 17e se encuentran en zonas sin cobertura celular o Wi-Fi, las revolucionarias funcionalidades satelitales de Apple, como Emergencia SOS, Asistencia en Carretera, Mensajes y Encontrar vía satélite, les ayudan a mantenerse en contacto cuando más lo necesitan”, destalla el comunicado.

El usuari, que desee adquirir el El iPhone 17e lo podrá encontrar “en tres elegantes colores con un acabado mate prémium: negro, blanco y el nuevo rosa pálido”.

Está previsto que su preventa inicie el 4 de marzo y va a estar disponible a partir del próximo 11 de marzo.

Inicialmente el iPhone 17e contará con un almacenamiento de 256 GB y tendrá un costo de 14,999 pesos; de acuerdo al comunicado “esto representa el doble de espacio en comparación con la generación anterior por el mismo precio inicial y cuatro veces más almacenamiento en comparación con el iPhone 12, lo que brinda a los usuarios más espacio para fotos de alta resolución, videos 4K, apps, juegos y mucho más”.

En lo que se refiere a su diseño, esta nueva versión del iPhone 17e está creada para durar, gracias a que es de aluminio con una calidad aeroespacial, lo que lo hace resistente y ligero; así también, es “resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo con una clasificación IP68”.

“El frente de Ceramic Shield 2, presente en toda la línea de iPhone 17, es más resistente que cualquier vidrio de smartphone, y el revestimiento diseñado por Apple ofrece una resistencia a los rayones tres veces mayor en comparación con la generación anterior, así como una mayor reducción de reflejos y brillos”, precisa el comunicado.

En cuanto a “la pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED proporciona una experiencia visual fantástica, tanto al ver videos en streaming en Dolby Vision como al jugar videojuegos, y gracias a un pico de brillo HDR de hasta 1,200 nits, es fácil disfrutar de cualquier contenido incluso en los días más soleados”, explica Apple.

En opinión de Kaiann Drance, quien es el vicepresidenta de Worldwide iPhone Product Marketing de Apple, “el iPhone 17e combina un rendimiento extraordinario con las funcionalidades favoritas de nuestros usuarios a un precio excepcional, convirtiéndolo en una gran opción para aquellos usuarios que están pensando en cambiarse a la familia iPhone 17”; Drance prosigue y concluye que, “sabemos que nuestros clientes quieren un producto que dure, y el iPhone 17e ofrece exactamente eso. Con el increíble rendimiento del chip A19, el doble de almacenamiento inicial, un sistema de cámara más inteligente y durabilidad mejorada, el iPhone 17e está diseñado para ser rápido y seguro y conservar su valor por años”.

Por último, el iPhone 17e posee “el A19 de última generación”, el cual fue “fabricado con tecnología avanzada de 3 nanómetros para alcanzar un alto rendimiento. El CPU de 6 núcleos, más rápido y más eficiente”, resalta el comunicado, que finaliza describiendo que “el iPhone 17e también viene con el C1X, un módem celular de última generación diseñado por Apple”.

IPAD AIR

El nuevo iPad Air incluye el chip M4, con CPU de 8 núcleos, GPU de 9 núcleos, además de un Neural Engine más rápido, así como 12 GB de memoria unificada y soporte para Wi‑Fi 7 y 5G.

Apple considera que estas mejoras posibilitan que este nuevo modelo tenga “un rendimiento superior para tareas de edición, videojuegos y aplicaciones de inteligencia artificial”.

Además es compatible con el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, y con iPadOS 26, lo que ofrece “un sistema de ventanas mejorado, gestión de archivos optimizada y funciones de productividad avanzadas”.

”El iPad Air ofrece a los usuarios más formas que nunca de impulsar su creatividad y productividad, con un rendimiento superior y la versatilidad que necesitan para sus tareas diarias”, concluye en otro comunicado Bob Borchers, quien es vicepresidente de Marketing de Producto de Apple.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Apple Newsroom.