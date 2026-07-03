PlayStation anuncia que dejará de producir juegos en disco: también cerrará dos tiendas digitales

La empresa de videojuegos PlayStation anunció este miércoles que dejará de producir versiones en disco de los nuevos títulos para sus consolas a partir de enero de 2028, una decisión que ha generado reacciones muy negativas entre la comunidad gamer y fuera de esta. A partir de esa fecha, los nuevos videojuegos estarán disponibles en la tienda digital oficial de Sony, PlayStation Store, y en las tiendas físicas únicamente en formato digital —una caja con un código de descarga—, informó la compañía en una publicación de blog. Sony precisó además que la medida no afectará a los juegos en formato físico que se comercialicen antes de esa fecha.

Important updates:



News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

De acuerdo con el escrito, este cambio se produce como una “evolución natural” de Sony Interactive Entertainment, la empresa detrás de PlayStation, en su búsqueda por adaptarse a las tendencias de consumo, asegurando que la preferencia por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos. Sin embargo, el dato que se ha difundido en redes, particularmente Twitter (X) y que apunta a más de un 80% de compras en formato digital en la tienda en línea de PlayStation, no toma en cuenta que tales estadísticas integran títulos que solo existen en ese formato, mientras que los títulos que también cuentan con versión física —como lo revelaron unas filtraciones de la compañía Insomniac en 2022— llegan a superar hasta el 70% de las compras totales de los juegos.

Did a little research into this "85% of games bought on Playstation are digital". So I decided to look at the EXACT wording of what that meant.



Spoiler: Its not "Out of 100 copies of Spiderman sold, 85% are digital"



Here's how they calculate it.



Digital Units sold, Divided by... — Canadian Guy Eh (@Canadianguyehh) July 2, 2026

El anuncio ha generado indignación masiva en todas las redes sociales. Comentarios en contra de esta decisión la han calificado de ser anti-consumidora y hasta monopólica, al obligar a los usuarios a depender exclusivamente del ecosistema de PlayStation y eliminar alternativas como la reventa de segunda mano y los descuentos por antigüedad en los títulos. La reacción es doble porque llega de la mano de la desconfianza que genera la permanencia de un título en los servidores de la compañía. Tan solo hace unas semanas sacó de su catálogo de películas más 500 títulos comprados por los usuarios, sin otorgarles reembolso o alternativa y este mismo miércoles anunció que cerrará las tiendas de las consolas PS3 y PSVita, empezando por México, Honduras y Nicaragua en agosto de este año, dejando inaccesibles cientos de títulos que solo existen en formato digital para esas consolas.

Brazilian lawmaker Erika Hilton is taking a stand against Sony’s “end of discs” announcement sending the issue to Brazil’s consumer protection agency and calling for Sony to be investigated.



Hilton says people pay extra for PlayStation consoles with disc drives, so moving away... pic.twitter.com/OkkwcgiA4Y — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) July 3, 2026

La inconformidad ha llevado a algunos usuarios a cancelar sus membresías de PlayStation Plus, mientras que las cuentas oficiales han mantenido el silencio durante más de 48 horas al momento del cierre de esta edición. Al mismo tiempo, políticos han mostrado su desaprobación, como el candidato a la presidencia de Francia Jean-Luc Mélenchon, quien calificó a los videojuegos como “bienes culturales” y anunció planes para proponer legislaciones que los protejan, al igual que la legisladora brasileña Erika Hilton, quien propuso una investigación contra Sony, argumentando que esta medida promueve el monopolio viola los derechos de propiedad y perjudica el acceso a los videojuegos en el país. La decisión también se produce en un contexto de cambios para la industria, marcada por el encarecimiento de las consolas debido, entre otros factores, a la creciente demanda de chips de memoria y almacenamiento por parte de las empresas de inteligencia artificial (IA), industria en la cual Sony también busca invertir. De hecho, una de sus plantas manufactureras de discos ya está siendo adaptada para comenzar a producir microlentes ópticos.

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