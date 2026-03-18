$!¿Por qué tu celular puede llegar a explotar? Conoce AQUÍ las causas y soluciones

Contrario a lo que varias personas pueden llegar a pensar, los celulares sí pueden incendiarse o explotar... aunque se trate de casos poco frecuentes y generalmente asociados a fallas en la batería o a un uso inadecuado del dispositivo. Estos incidentes derivan en daños materiales muy costosos e incluso lesiones graves a los usuarios. Ante esto, constantemente se hace un llamado de advertencia a la población, ya que garantizar su seguridad siempre será la prioridad.

De acuerdo con los datos proporcionados por Counterpoint Research del año 2023, la tasa de falla global para smartphones llegó al 5.8 por ciento, representando un ligero incremento en comparación con el 2022. Mientras que la International Data Corporation (IDC) registró que los problemas relacionados con la pantalla y la batería, en un 34 y 26 por ciento respectivamente, fueron las principales causas de defectos en los celulares inteligentes durante ese año. Considerando esto... ¿Aún crees que las explosiones de celulares son mitos? CAUSAS MÁS COMUNES DE QUE TU CELULAR PUEDA EXPLOTAR Una de las principales causas es el daño en la batería, ya que la mayoría de los teléfonos actuales utiliza baterías de ion de litio, las cuales son sensibles a golpes, perforaciones o desgaste. Cuando se deterioran, pueden generar reacciones químicas inestables que provocan sobrecalentamiento o incluso explosiones. Otro factor importante es el uso de cargadores no originales o de baja calidad, que pueden suministrar voltajes incorrectos y generar una sobrecarga de energía. Esto afecta directamente a la batería, acelera su deterioro y eleva el riesgo de fallas.

El sobrecalentamiento por uso intensivo también influye. Actividades como jugar durante largos periodos, utilizar múltiples aplicaciones exigentes o exponer el celular al sol —por ejemplo, dejarlo dentro de un automóvil— pueden elevar su temperatura a niveles peligrosos. Además, fallas de software o actualizaciones defectuosas pueden hacer que el dispositivo trabaje de más, incrementando su temperatura sin que el usuario lo note de inmediato. Aunque no es la causa más común, puede contribuir al problema. Los daños físicos, como caídas o golpes, también pueden comprometer la batería, incluso si el equipo parece funcionar con normalidad.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE TU CELULAR EXPLOTE Estos son algunos tips y consejos para evitar el riesgo de que tu celular explote: 1. Evita el sobrecalentamiento: El calor es considerado el principal detonante de fallas en las baterías delos dispositivos. Para evitarlo, no dejes el celular al sol, no lo uses mientras carga y menos con aplicaciones pesadas. En el caso de que se caliente, déjalo descansar y enfriar antes de seguir usándolo. 2. Usa cargadores certificados u originales: Los cargadores genéricos pueden entregar voltaje inestable, dañando la batería y provocar cortocircuitos. Por ello, elegir accesorios certificados por el fabricante, siempre será la mejor opción. 3. No cargues el celular en superficies inadecuadas: Evita cargarlo sobre la cama, almohada o cualquier superficie con tela, ya que éstas retienen el calor. Lo ideal es cargar el móvil en superficies duras y ventiladas, como la mesa o el escritorio. 4. No uses el celular si la batería está dañada: Las señales más reconocibles de daño en la batería son la batería inflada, tapa trasera levantada y el constante sobrecalentamiento. En estos casos, se aconseja llevarlo inmediatamente a revisión técnica. 5. No lo cargues toda la noche: Aunque los smartphones son capaces de regular la carga, el calor acumulado sigue siendo un grave factor de riesgo. 6. Evita reparaciones no autorizadas: Los cambios de batería con piezas de baja calidad aumentan el riesgo de falla, por ello, es mejor ir a centros técnicos confiables. 7. Protégelo de golpes y humedad: Los daños internos pueden generar cortos eléctricos y el agua también puede llegar a afectar la batería.

QUÉ HACER EN CASO DE QUE EXPLOTE TU SMARTPHONE Siempre es mejor prevenir que lamentar... Aunque en emergencias, como la explosión de tu celular, estas son las acciones que se aconseja hacer: 1. Aléjate inmediatamente: No agarres el dispositivo si está caliente, humeando o en llamas. Para garantizar tu seguridad, es mejor alejarte y advertir a quienes estén cerca. 2. Controla las llamas: Si hay fuego, puedes utilizar un extintor tipo ABC, si está disponible. Aunque también puedes sofocar las llamas con arena o tierra. Es muy importante que no eches agua, en especial si el celular está conectado o hay riesgo eléctrico. 3. Desconecta la fuente de energía: Si el dispositivo se está cargando y no hay riesgo, puedes desconectar el celular, solo evita tocar cables dañados o derretidos. 4. Ventila el área: Las baterías de litio liberan gases tóxicos, por lo que se recomienda abrir ventanas y salir del lugar si hay humo denso. 5. Si te lesionaste, atiéndete: Para soluciones inmediatas, se recomienda lo siguiente: * Quemaduras leves: enfría el área con agua corriente, no hielo. * Quemaduras graves: cúbrelas con un paño limpio y busca atención médica urgente. * Si inhalaste humo, acude a revisión. Prioriza siempre la atención especializada que pueden brindar médicos o expertos en salud. 6. Reporta el incidente: Contacta al fabricante o proveedor. En caso de que el accidente haya sido grave, considera el reporte a las autoridades, como Protección Civil.

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