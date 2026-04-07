Tripulación de Artemis II sale de la influencia lunar, emprende su viaje de regreso a la Tierra

MIAMI- Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo. Este momento se produce cuando la cápsula Orión en la que viajan los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- pasa de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

”Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa”, informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial. Los astronautas ya están de camino a la Tierra, donde está previsto que americen el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (00:07 del sábado GMT) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (EE.UU.). Tras abandonar la influencia lunar, la tripulación de Artemis II compartirá los detalles de su misión en una videoconferencia con los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot, quienes están a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

La cápsula Orión hizo ayer historia al convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el Apolo 17 en 1972. Aunque sus cuatro tripulantes no descendieron a la superficie lunar, como sí sucedió con el Apolo 17, sobrevolaron durante siete horas la Luna tomando fotografías y observando el suelo del satélite mientras describían lo que veían a los expertos de la NASA en Houston (Texas). En el marco de este sobrevuelo, la nave Orión pasó por detrás de la Luna y llegó a aproximarse a 6.545 kilómetros (4.067 millas) en su punto más cercano a la superficie. Además, batió un récord como la misión tripulada que más se alejó de la Tierra, con un estimado de 406.771 kilómetros (252.756 millas). Aparte de contemplar la cara oculta de la Luna, mucho más accidentada que la parte visible desde la Tierra, los astronautas también observaron ayer un eclipse solar total que no pudo apreciarse en nuestro planeta. Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo. Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

LLAMAN A LA EEI MIENTRAS VAN RUMBO ACASA Aún radiantes tras su triunfal sobrevuelo lunar, los astronautas de Artemis II llamaron a sus amigos a bordo de la Estación Espacial Internacional el martes mientras se dirigían a casa desde la Luna. Fue el primer enlace por radio de una nave lunar con una nave espacial en la historia. Las tripulaciones del Apolo no tuvieron compañía fuera del planeta en las décadas de 1960 y 1970, la última vez que la humanidad se lanzó a explorar el espacio profundo.

Para Christina Koch, en Artemis II, y Jessica Meir, a bordo de la estación espacial, fue un alegre reencuentro espacial pese a estar separadas por 370 mil kilómetros (230 mil millas). Ambas hicieron equipo para la primera caminata espacial exclusivamente femenina del mundo en 2019, fuera del laboratorio en órbita. El Control de Misión de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la NASA y un residente francés de la estación espacial.

Con el amanecer del martes, el comandante de Artemis II, Reid Wiseman, siguió enviando imágenes del encuentro lunar del día anterior, que estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad. Lo más destacado: una foto del “ocaso de la Tierra” que evocó la imagen de “la salida de la Tierra” tomada por el Apolo 8 en 1968.

Wiseman y su tripulación, los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972, apuntan a un amerizaje el viernes frente a la costa de San Diego para poner fin al vuelo de prueba de casi 10 días.

Esto prepara el terreno para Artemis III el próximo año, una demostración de acoplamiento de un módulo de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV seguirá en 2028, con dos astronautas que intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.

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