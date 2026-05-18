Saltillo: localizan a persona sin vida en arroyo; se presume situación de calle

Una persona sin vida fue localizada debajo del puente ubicado sobre el arroyo, en el cruce de Eje 5 y Raymundo de la Cruz, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y peritos durante la mañana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por un trabajador del municipio que llevaba a cabo sus actividades diarias en el sector y dio aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.