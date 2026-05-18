Saltillo: localizan a persona sin vida en arroyo; se presume situación de calle
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El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa del fallecimiento y se buscará identificar a la víctima
Una persona sin vida fue localizada debajo del puente ubicado sobre el arroyo, en el cruce de Eje 5 y Raymundo de la Cruz, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y peritos durante la mañana.
De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por un trabajador del municipio que llevaba a cabo sus actividades diarias en el sector y dio aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.
En el lugar se informó que la víctima podría tratarse de una persona en situación de calle, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad de manera oficial.
Elementos de distintas corporaciones acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes para recabar indicios y determinar las circunstancias del fallecimiento.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal efectuaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa de la muerte y se iniciarán las investigaciones para localizar a posibles familiares que reclamen los restos.