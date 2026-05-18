Saltillo: localizan a persona sin vida en arroyo; se presume situación de calle

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    Saltillo: localizan a persona sin vida en arroyo; se presume situación de calle
    Autoridades presumen que la víctima podría encontrarse en situación de calle, aunque la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa del fallecimiento y se buscará identificar a la víctima

Una persona sin vida fue localizada debajo del puente ubicado sobre el arroyo, en el cruce de Eje 5 y Raymundo de la Cruz, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y peritos durante la mañana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por un trabajador del municipio que llevaba a cabo sus actividades diarias en el sector y dio aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-sexagenario-de-cinco-metros-mientras-pintaba-su-casa-en-saltillo-IC20773658
$!El reporte fue realizado por un trabajador municipal que transitaba por la zona y dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.
El reporte fue realizado por un trabajador municipal que transitaba por la zona y dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar se informó que la víctima podría tratarse de una persona en situación de calle, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad de manera oficial.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes para recabar indicios y determinar las circunstancias del fallecimiento.

$!El hallazgo de una persona sin vida debajo de un puente en la colonia Centro Metropolitano movilizó a corporaciones de seguridad y personal pericial durante la mañana.
El hallazgo de una persona sin vida debajo de un puente en la colonia Centro Metropolitano movilizó a corporaciones de seguridad y personal pericial durante la mañana. ULISES MARTÍNEZ

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal efectuaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa de la muerte y se iniciarán las investigaciones para localizar a posibles familiares que reclamen los restos.

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