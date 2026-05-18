Sergio Colín Castillo: El saltillense que correrá al lado de Eliud Kipchoge

Después de representar a México en el Maratón de Nueva York y consolidarse entre los mejores corredores master del país, el atleta saltillense Sergio Colín Castillo se prepara para uno de los retos más importantes de su trayectoria: el Sanlam Cape Town Marathon 2026, que se celebrará el próximo 24 de mayo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La competencia no solo reunirá a corredores de distintas partes del mundo, sino que además albergará el Campeonato Mundial por Grupos de Edad de Abbott World Marathon Majors, un evento reservado para atletas clasificados por tiempos oficiales y ranking internacional. Para Sergio, será una experiencia inédita: correr por primera vez en territorio africano y compartir la línea de salida con el keniata Eliud Kipchoge, considerado por muchos como el mejor maratonista de todos los tiempos.

“Lo más interesante para mí es que será mi primera vez corriendo en África y justo al lado de Eliud Kipchoge. Es algo muy especial”, comentó el corredor coahuilense antes de emprender el viaje rumbo a Sudáfrica.

Actualmente, Colín ocupa el primer lugar de México en su categoría de 55 a 59 años dentro del ranking avalado por Abbott y World Athletics, además de colocarse alrededor del puesto 249 del mundo entre corredores master. Esa posición le permitió asegurar su participación en una prueba que podría convertirse en un hecho histórico para el atletismo internacional. El Maratón de Ciudad del Cabo se encuentra en la fase final de evaluación para convertirse oficialmente en el primer World Marathon Major del continente africano, uniéndose así a pruebas emblemáticas como Boston, Nueva York, Chicago, Londres, Berlín, Tokio y Sídney. La edición 2026 es considerada clave dentro de ese proceso de candidatura, motivo por el que la atención internacional estará puesta sobre la competencia sudafricana.

La carrera principal tendrá una distancia de 42.195 kilómetros, con salida programada desde las 6:00 de la mañana en bloques escalonados según las categorías de edad. El recorrido atravesará distintos puntos de Ciudad del Cabo y contará con un límite oficial de seis horas y media para completar la prueba. Aunque llega motivado, Sergio reconoce que la preparación para este maratón no fue ideal. A principios de marzo sufrió una lesión en los aductores que redujo parte de su carga de entrenamiento y le impidió trabajar al máximo nivel durante varias semanas. “Mis expectativas son buenas, aunque no las mejores. La lesión limitó mucho mi preparación y no pude desarrollar el entrenamiento como estoy acostumbrado. Ya me recuperé, pero siento que llego un poco limitado respecto a mi potencial”, explicó.

La situación representa un contraste con la preparación que realizó meses atrás para Nueva York, donde acumuló semanas de hasta 180 kilómetros de entrenamiento. Sin embargo, la experiencia adquirida durante años en competencias internacionales le permite afrontar el reto con mayor conocimiento sobre el manejo físico y mental que exige un maratón de alto nivel. Con más de dos décadas ligado al atletismo de fondo, Sergio Colín ha participado en algunos de los eventos más importantes del mundo. Ha corrido en Boston, Chicago, Londres, Sídney y Nueva York, siempre manteniéndose por debajo de las tres horas y representando a México en campeonatos internacionales por grupos de edad.

Ahora, Sudáfrica marcará una nueva etapa dentro de esa trayectoria. Además del desafío deportivo, el saltillense considera que competir en un escenario donde nació gran parte de la tradición mundial del fondo tiene un significado especial. “África representa muchísimo para el atletismo. Estar ahí, correr ahí y compartir el evento con atletas de primer nivel será una experiencia diferente”, señaló. Sergio viajará a Sudáfrica hoy lunes y permanecerá en el país hasta mediados de la siguiente semana, cuando regrese a México tras completar el compromiso internacional.