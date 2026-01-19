Un equipo de científicos descubre indicios de la existencia de océanos en Marte

BERNA- Un equipo internacional de científicos que fue dirigido por la Universidad de Berna hizo uso de imágenes de sondas marcianas con las que logró descubrir estructuras geológicas que se parecen a deltas fluviales. “Utilizando imágenes de cámaras a bordo de orbitadores marcianos, un equipo internacional de investigación dirigido por la Universidad de Berna ha descubierto estructuras en Marte muy similares a los deltas fluviales clásicos de la Tierra. Se trata de vestigios de ríos que depositaron sus sedimentos en un océano. Esto demuestra que Marte era un “planeta azul” hace unos tres mil millones de años”, explica la Universidad de Berna en comunicado publicado en su sitio web. TE PUEDE INTERESAR: Detectan por primera vez actividad eléctrica en la atmósfera de Marte Los resultados de este nuevo estudio titulado “Los depósitos con frente escarpado registran el nivel de agua más alto en los Valles Marineris de Marte” fueron publicados el pasado 7 de enero en la revista científica npj space exploration. La existencia de agua en el planeta rojo es un tema fundamental en la investigación planetaria. Estudios anteriores ya han aportado las evidencias de océanos y ríos en Marte, lo que apunta a que en el planeta hubo un entorno que antiguamente “fue húmedo y posiblemente habitable”, prosigue el comunicado. Así También, añade la Universidad de Berna, se han encontrado pruebas de la existencia de agua y un posible océano en el Valles Marineris, que es considerado como el mayor sistema de cañones de Marte, mismo que se extiende a lo largo de su ecuador. “Estas evidencias provienen, entre otras cosas, del descubrimiento de minerales alterados por el agua”. En opinión de Fritz Schlunegger, quien es el director de esta investigación, “las estructuras que pudimos identificar en las imágenes son claramente la desembocadura de un río en un océano”; quien prosigue explicando que ”las estructuras delta se forman donde los ríos desembocan en los océanos, como sabemos por numerosos ejemplos en la Tierra”.

Actualmente, las antiguas estructuras del delta están cubiertas por dunas que a lo largo del los años fueron esculpidas por el viento, no obstante, su forma original continúa siendo reconocible, de acuerdo a los investigadores.

Además, las estructuras del delta que fueron descubierta se ubican todas a una altura semejante; lo que posibilitó al equipo de científicos logar reconstruir tanto el nivel del mar como la línea costera de aquella época. Los resultados obtenidos revelan que el océano tenía por lo menos el tamaño del océano Ártico en la Tierra y que se extendía por todo el hemisferio norte del planeta rojo. Si bien, investigaciones anteriores ya habían señalado a la existencia de un océano, estos se basaban en datos menos precisos, de acuerdo con Schlunegger, quien es profesor de Geología Exógena del Instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de Berna (UNIBE); Ignatius Argadestya, quien es un investigador y geólogo de nacionalidad indonesia y docente Instituto de Física de la UNIBE; Flavio S. Anselmetti, quien es un destacado geólogo e investigador suizo el equipo de investigación; Antoine Pommerol, quien es un destacado investigador de la UNIBE; A. Tullo y Nicolas Thomas, quien es profesor del Departamento de Investigación Espacial y Ciencias Planetarias (WP) de la Universidad de Berna , con la nueva reconstrucción tomando en cuenta los nuevos datos, en cambio, se basa en pruebas claras. La nueva investigación estudio ubica que el nivel más alto del agua en Marte fue hace unos tres mil millones de años. TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay vida en Marte?, una roca en el planeta rojo plantea esa posibilidad Por lo que según la comunidad científica, este hallazgo confirma que las condiciones en Marte podrían haber favorecido la posibilidad del desarrollo de la vida. “Conocemos Marte como un planeta seco y rojo. Sin embargo, nuestros resultados muestran que en el pasado fue un planeta azul”, explica Argadestya, quien es primer autor del estudio. De esta forma, prosigue Argadestya ”las singulares imágenes satelitales de alta resolución de Marte nos han permitido estudiar el paisaje marciano con gran detalle mediante levantamientos y cartografía”.