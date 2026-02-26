¿Qué hacer en Saltillo? Gaby Mendoza, función de ópera, Los Ángeles Negros y show acústico

El segundo mes del año termina justamente este fin de semana; sin embargo, las oportunidades de diversión y entretenimiento continúan. Aquí te enlistamos algunas opciones para que elijas la que mejor te parezca y salgas de casa.

COMEDIA CON GABY MENDOZA La diversión comienza este viernes 27 de febrero a las 21:00 horas con el show de Gaby Mendoza. La standupera se presentará en el escenario del Paraninfo del Ateneo Fuente. De hecho, los últimos boletos para la función se encuentran en promoción 2x1 en la Zona VIP. Las entradas se pueden adquirir en el sitio arema.mx.

EXPOSICIÓN Y VENTA DE PIEZAS Este mismo viernes se llevará a cabo la Panorámica Editorial Pop-up Expo Cerámica de la artista plástica Any Martínez. De acuerdo con la información, las visitas se realizarán el 27 de febrero de 4:00 pm a 6:00 pm. El sábado 28 de febrero será la clausura, acompañada de un taller de imanes de paletas de cerámica a partir de las 5:00 pm. El registro se realizará contactando a la artista en su página de Facebook o en la del recinto cultural.

ÓPERA EN CASA PURCELL El mismo sábado, la Compañía de Ópera de Saltillo, en su temporada “Trilogía”, tendrá la primera entrega del ciclo Primavera-Verano con la función ‘Elogio del Bel Canto’ en el Centro Cultural Casa Purcell, bajo la dirección de Alejandro Reyes Valdés. La función se repetirá el domingo 1 de marzo. Las entradas pueden adquirirse vía WhatsApp al 844 327 5232 y, según los organizadores, existe poca disponibilidad para la primera función.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas CONCIERTO ACÚSTICO El evento titulado ‘Todavía te Extraño’ se realizará este domingo 1 de marzo en Beer Therapy Saltillo. Contará con la participación musical de Piña, de Say Ocean; Marino y Sad Saturno. Como abridores del show estarán Sayon, Red Flags y Rojo Azul. Los boletos pueden comprarse en el sitio passline.com y en la taquilla del recinto, con costos de $300 y $350 pesos, respectivamente.

