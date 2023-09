WordPad ya no estará en Windows, Microsoft lo relega tras 28 años

Microsoft quiere que te despidas ya de WordPad, y dejará de estar disponible en tu sistema operativo Windows tras 28 años de servicio ininterrumpido.

La llegada de Windows 11 supuso que multitud de aplicaciones clásicas como el Paint, el reproductor multimedia o el Bloc de notas se actualizaran para la ocasión, mientras que otras, como WordPad, quedaran un poco olvidadas al respecto, pero todavía disponibles.

Pero Microsoft considera que, tras 28 años, ya no vas a necesitar WordPad en sistemas operativos Windows, y no obstante, acaban de anunciar que va a eliminar la aplicación en una futura actualización, aunque no se sabe exactamente cuándo.

Seguro que has utilizado WordPad alguna vez en tu vida, una aplicación básica de edición de texto, ideal para aquellas personas que no quisieran pagar por Microsoft Word, y que el Bloc de notas se les quedara demasiado básico.

No obstante, WordPad se instala de forma automática en sistemas operativos Windows desde 1995, un procesador de texto básico y un editor de documentos integrado, que seguro que te ha sacado de algún que otro apuro.

Pero Microsoft ya considera que no lo necesitas, y no obstante señala que si lo estabas utilizando te pases directamente a Microsoft Word, o al Bloc de notas si no necesitas soporte de texto enriquecido.

“WordPad ya no se actualiza y se eliminará en una versión futura de Windows. Recomendamos Microsoft Word para documentos de texto enriquecido como .doc y .rtf y el Bloc de notas de Windows para documentos de texto plano como .txt”, anuncian.

AHORA DEPENDE DE LA COMUNIDAD

Algo similar pasó con la aplicación clásica Paint que Microsoft dijo que sería eliminada con el lanzamiento de la actualización Windows 10 Fall Creator de julio de 2017.

Pero debido a las exigencias de la comunidad, finalmente Microsoft decidió no eliminarla por completo, dejándola disponible a los usuarios interesados en la Microsoft Store.

Quizás pase lo mismo con WordPad, y Microsoft la deje disponible a través de su tienda de aplicaciones para los interesados, dado que no todo el mundo quiere pagar por una licencia de Microsoft Office y el Bloc de notas se les podría quedar demasiado básico.

