$!5 cosas que nunca debes poner en tu ofrenda de Día de Muertos

A continuación, te contamos cuáles son los 5 elementos que debes evitar en tu ofrenda de Día de Muertos 2025.

El Día de Muertos es una de las tradiciones más queridas en México. Cada año, millones de familias preparan ofrendas llenas de color, flores, velas y platillos típicos para honrar a sus seres queridos que han partido. Sin embargo, aunque parece que todo puede colocarse, existen cosas que jamás debes poner en tu altar , ya sea por respeto a la tradición o por superstición.

1. Objetos personales con demasiado valor sentimental

Aunque parezca un lindo gesto, nunca se recomienda colocar objetos personales irremplazables en la ofrenda, como joyas o fotografías únicas. El humo de las velas, el incienso o la humedad pueden dañarlos. Además, la creencia popular indica que las almas pueden llevarse consigo la energía de esos objetos, por lo que es mejor usar réplicas o copias.

2. Comida echada a perder o con carne roja

El alimento en mal estado rompe con el sentido de respeto del altar. Según la tradición, los muertos “vuelven” a disfrutar los aromas de sus platillos favoritos, y ofrecerles comida contaminada se considera una ofensa. También se recomienda evitar carnes rojas, ya que representan sacrificio y violencia, algo contrario al espíritu de esta celebración.

3. Bebidas alcohólicas en exceso

Una copita de mezcal o tequila puede ser simbólica, pero llenar la ofrenda de botellas o poner bebidas fuertes en exceso se considera irrespetuoso. En la cosmovisión mexicana, el altar debe mantener un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, por lo que el exceso de alcohol se asocia con descontrol y energías negativas.

4. Velas negras o con fragancias artificiales

Las velas representan la luz que guía a las almas hacia el altar, pero deben ser blancas o naturales, nunca negras o perfumadas. El color negro se asocia con el luto eterno y puede simbolizar oscuridad o bloqueo espiritual. En su lugar, elige velas de cera pura o de colores cálidos, como el naranja o el dorado.

5. Imágenes o figuras ajenas a la tradición

Evita colocar figuras religiosas no relacionadas con la festividad, como santos no venerados por tu familia o imágenes modernas sin contexto cultural. La ofrenda es un espacio sagrado y personal, y su propósito es honrar la memoria de tus difuntos, no decorar con cualquier elemento.

En pocas palabras...

Poner una ofrenda no solo es cuestión de estética, sino de respeto, simbolismo y conexión espiritual. Evita estos errores comunes y asegúrate de que cada elemento que coloques tenga un significado auténtico.

Así, tu altar de Día de Muertos 2025 no solo se verá hermoso, sino que también transmitirá amor, equilibrio y respeto a quienes regresan a visitarte desde el más allá.