$!6 cosas que los hombres deberían saber sobre su salud mental

Antes incluso de que los niños lleguen a la pubertad, ya están absorbiendo lecciones de la sociedad sobre lo que significa ser un hombre. Con demasiada frecuencia se les dice que deben menospreciar el dolor emocional y dar la espalda a la ayuda de los demás.

“De alguna manera, planteamos la búsqueda de ayuda como un fracaso”, dijo Matt Englar-Carlson, profesor de asesoramiento en la Universidad Estatal de California, Fullerton. “No importa si estás pidiendo indicaciones para llegar a algún lugar o si vas a ver al médico o al psicólogo”.

Muchos hombres acaban ignorando los problemas de salud mental o tratando de afrontarlos solos. Una encuesta realizada en 2024 a unos 70.000 adultos estadounidenses reveló que alrededor del 20 por ciento de los hombres experimentaron algún problema de salud mental, como depresión o ansiedad, durante el año anterior. Otros estudios han demostrado que los hombres son menos propensos a buscar atención médica que las mujeres, tardan más en sentirse mejor y es más probable que abandonen el tratamiento.

Al mismo tiempo, los hombres tienen más del doble de probabilidades que las mujeres de abusar de las drogas y el alcohol y, en 2023, los hombres murieron por suicidio casi cuatro veces más que las mujeres.

Lo mejor que puede hacer la gente para protegerse de estos riesgos, dicen los psicólogos, es establecer vínculos sociales más fuertes con la familia y los amigos. Pero también es importante saber cuándo es el momento de acudir a un profesional de la salud mental.

Con esto en mente, preguntamos a los psicólogos qué quieren que sepan los hombres sobre su salud mental. Esto es lo que dijeron.

LA DEPRESIÓN SUELE TENER UN ASPECTO DIFERENTE EN LOS HOMBRES

A los hombres se les diagnostica depresión aproximadamente a la mitad de la tasa que a las mujeres. Pero esto se debe en parte a que los hombres deprimidos suelen mostrar síntomas ligeramente diferentes, dijo Derek Griffith, profesor de ética médica de la Universidad de Pensilvania.

“No está totalmente claro que la forma en que estamos diagnosticando a los hombres esté identificando con precisión a los hombres que lo necesitan”, dijo.

Los estudios demuestran que, aunque tanto las mujeres como los hombres con depresión expresan síntomas como el letargo o la pérdida de interés por las actividades, los hombres son más propensos a expresar una actitud de riesgo; sentimientos de ira e irritabilidad; o incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o problemas estomacales.

Esto suele denominarse depresión enmascarada o de tipo masculino, dijo Daniel Singley, psicólogo del Centro para la Excelencia Masculina de San Diego. Cuando se tienen en cuenta estos síntomas de depresión de tipo masculino, dijo Griffith, desaparecen las diferencias en las tasas de diagnóstico entre hombres y mujeres.

Es posible que muchos hombres ni siquiera reconozcan que están deprimidos. Sentirse irritable y enfadado de vez en cuando pueden ser signos del estrés cotidiano, pero si sientes estas emociones todo el tiempo, o tus seres queridos se han dado cuenta, pregúntate si podrían ser síntomas de depresión, dijo Singley.

CONVERTIRSE EN PADRE PUEDE AFECTAR A LA SALUD MENTAL

La depresión posparto es un riesgo para la salud bien reconocido entre las mujeres, que afecta a entre el 10 y el 20 por ciento de las madres primerizas. Pero hasta un 10 por ciento de los nuevos padres también la padecen.

“Pasar de ser un chico a ser padre supone un cambio importante en la identidad”, dijo Singley.

Convertirse en padre primerizo puede ser especialmente estresante para quienes tienen un historial de mala salud mental y puede provocar la reaparición de síntomas como la ansiedad, añadió.

Singley dijo que los papás primerizos suelen pensar que su único papel es apoyar a su pareja, descuidando su propio bienestar. Es crucial que también se cuiden a sí mismos, añadió, durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio y relacionándose con amigos. Esto puede ser difícil con un nuevo bebé, pero incluso unos minutos al día para ti mismo pueden ayudar. Contar con apoyos sociales fuertes más allá de tu pareja o familia inmediata también es importante, dijo Singley.

“Sé comprensivo, pero no te detengas ahí”, dijo.

LOS HOMBRES BLANCOS MAYORES TIENEN UN ALTO RIESGO DE SUICIDIO

En términos generales, los estadounidenses de mediana y avanzada edad tienen el mayor riesgo de suicidio, con las tasas más altas entre los hombres mayores de 75 años. Los nativos estadounidenses y los nativos de Alaska tienen el mayor riesgo, seguidos de los hombres blancos no hispanos.

Pero una mirada más atenta a la demografía complica esta historia. Entre la mayoría de los grupos raciales y étnicos, el riesgo de suicidio alcanza su punto máximo antes de los 35 años y desciende con la edad. Pero entre los hombres blancos, aumenta de forma constante.

Los investigadores se han centrado en gran medida en el estatus socioeconómico más bajo como impulsor de peores resultados en salud mental, dijo Griffith. Como consecuencia, los hombres mayores, que a menudo son más ricos que los más jóvenes, han recibido generalmente menos atención por parte de la investigación en salud mental y las campañas de concientización, añadió. Sin embargo, es igual de crucial reconocer los signos de una mala salud mental, como el aumento del consumo de alcohol o un peor sueño, en los hombres mayores.