9 Consejos de nutrición para el Año Nuevo

A medida que 2023 llega a su fin, la sección de Well de The New York Times analiza la cobertura sobre alimentación y nutrición durante el año pasado y reflexiona sobre lo que hemos aprendido sobre esos temas. Estos son algunos consejos favoritos para una alimentación saludable. Spoiler Alert: Incluyen semillas.

TE PUEDE INTERESAR: Alimentos para fortalecer el sistema inmunológico, ¿Cómo evitar gripe y resfriados este invierno?

1. LAS SEMILLAS DE CHÍA MERECEN UN LUGAR EN TU DIETA.

Las semillas con superpoderes llegaron a los pudines, los pretzels, las mermeladas y las tendencias de TikTok cuando la chía, una vez más, ganó popularidad. Los expertos dicen que las semillas de chía se han ganado la fama: están repletas de fibra y son ricas en antioxidantes. Puedes agregar una cucharada de semillas a un batido o remojarlas en leche vegetal para preparar un refrigerio.

2. NO ES NECESARIO TIRAR TODAS LAS BAYAS.

Una sola fresa cubierta de moho puede parecer asquerosa, pero a menos que las otras bayas de la caja tengan signos visibles de esporas, puedes guardarlas en el refrigerador; solo asegúrate de verificar que no tengan pelusa antes de comerlas.

3. PUEDES SENTIRTE MEJOR CON ESE CAFÉ DE LA MAÑANA.

Los investigadores encontraron que las personas que bebían entre 1,5 y 3,5 tazas de café por día, incluso con una cucharadita de azúcar, tenían hasta un 30 por ciento menos de probabilidades de morir que aquellos que no bebían café, otra razón para justificar el consumo de café.

4. EL VINO NATURAL PUEDE NO SER EL MEJOR PARA TI.

Hay poca investigación que respalde las afirmaciones de que el vino natural mejora la salud intestinal, y una resaca es una resaca ya sea que bebas un vino natural o convencional.

5. LOS ALIMENTOS PUEDEN AYUDARTE A HIDRATARTE.

No es necesario depender únicamente del agua para reponer líquidos; tus frutas y verduras favoritas también son excelentes fuentes de hidratación. Elija melones, fresas, naranjas, uvas, pepinos o apio.

6. LIMITA LA CANTIDAD DE CARNES PROCESADAS QUE COMES.

Un hot dog ocasional no arruinará tu salud, pero las carnes procesadas se han relacionado con el cáncer, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Las alternativas a base de plantas son una apuesta más segura, pero no todas son iguales: busque una opción que esté lo menos procesada posible.

7. HAZ DE LOS GRANOS ENTEROS UN BÁSICO.

La mayoría de los estadounidenses no comen suficientes cantidades, pero tú puedes ir contra la corriente incorporando estos alimentos ricos en fibra, como la avena o el maíz, en tu dieta. Una rebanada de pan integral, media taza de avena cocida y tres tazas de palomitas de maíz, en combinación, satisfarán el requerimiento diario recomendado de cereales integrales.

8. CAMBIA TU TÉ DE LA TARDE POR MATCHA.

Este polvo de té verde brillante es omnipresente y, si bien no hay investigaciones definitivas que demuestren que es un alimento saludable, el matcha puede tener algunos beneficios, incluido proporcionar abundantes antioxidantes y mucha cafeína.

9. MANTENTE ALEJADO DE LOS BOCADILLOS PEGAJOSOS.

Frutas secas, dulces, gomitas: estos alimentos pueden alojarse en los dientes y en los espacios entre ellos, permitiendo que el azúcar permanezca en la boca y fomente el crecimiento bacteriano. Sin embargo, existen algunas medidas que puede tomar para protegerse de las caries, como masticar chicle sin azúcar.